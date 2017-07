4 sfaturi pentru a nu pica in plasa aventurilor online (explicatiile psihologului)

Inainte de aparitia Internetului, oamenii obisnuiau sa se intalneasca prin intermediul familiei, prietenilor, scolii, muncii sau in cadrul intalnirilor si evenimentelor publice. Asta se intampla acum din ce in ce mai rar, datorita fenomenului de online dating, care prinde tot mai mare avant.

In opinia psihologului Andra Tanasescu, dezvoltarea retelelor de socializare online a devenit atat o binecuvantare, cat si un blestem pentru multi dintre tinerii sau persoanele mai in varsta care doresc sa-si gaseasca jumatatea.

“Traim intr-o epoca a vitezei in care totul a devenit fast-food: de la mancare, citit, socializat, condus, sex sau chiar iubire. Totul se petrece pe fuga si am uitat sa ne bucuram de fiecare actiune in parte, am uitat sa privim actiunile pe toate partile pentru a putea lua o decizie rationala. Pe de o parte, serviciile de intalnire online reprezinta o binecuvantare mai ales pentru persoanele mai timide, care au nevoie de un timp de acomodare cu cealalta persoana, ca mai apoi intreaga socializare sa avanseze la stadiul de relatie reala. De cealalta parte, statisticile au demonstrat ca majoritatea persoanelor care au apelat la serviciile de intalnire online, au ramas dezamagiti de experienta pe care au trait-o atunci cand au stabilit o intalnire reala. Multi au motivat cu faptul ca, in mediul online, oamenii adopta un comportament ideal, iar cand ajung fata in fata, comportamentul lor difera uneori radical”, explica psihologul Andra Tanasescu.

Categoriile de persoane pe site-urile de online dating

Specialistul in relatii de cuplu considera, pe aceste website-uri, in functie de anumite matrice conversationale, se pot distinge foarte usor cateva categorii de persoane sau, mai degraba, cateva categorii de intentii, astfel:

1. Persoanele retrase, timide. Aceasta categorie este formata din persoane care, in fata calculatorului, sunt foarte dezinvolte, stabilesc foarte rapid teme de discutii, se simt confortabili in conversatiile online, insa, odata ajunsi la o intalnire reala, intampina mari probleme de comunicare. intr-un final, se vor axa doar pe discutii online si vor refuza intalnirile fata in fata, preferand sa converseze cu persoane care se afla in alta zona geografica.

2. Aventurierii online. “Persoanele care cauta sa obtina sex usor, vor sa experimenteze cat mai mult, fara sa fie nevoiti sa se implice emotionala, sunt poate cel mai usor de depistat. inca de la primele schimburi de cuvinte, vor trece direct la subiectul dorit de ei si vor face propuneri directe, sperand ca din 10 persoane abordate, macar una sa rezoneze cu intentiile lor. Aceste persoane sunt fie cei care pur si simplu nu doresc o relatie, fie persoane care au fost ranite si carora, din frica de a fi raniti din nou, le vine mai usor sa aiba relatii de scurta durata, fara implicare emotionala, bazate doar pe satisfacerea nevoilor fizice, de sex", afirma psihologul Andra Tanasescu.

"Una dintre problemele care apare in cazul online dating-ului este aceea a celor care isi doresc o relatie serioasa si se confrunta cu persoane care cauta doar o aventura de o noapte. Semnalele din fericire sunt destul de evidente, insa putini sunt cei care trec dincolo de dorinta lor intensa de conexiune reala si observa aceste semnale. Sunt extrem de multe persoane care incep conversatiile cu aluzii sexuale si cu glumite pe aceasta tema. Este firesc pe de-o parte ca sexul sa apara printre primele subiecte abordate. O relatie incepe de la atractie, primul contact determina daca exista sau nu atractie, iar o relatie fara conexiune sexuala nu poate functiona bine pe termen lung”, continua acesta.



3. Precautii. “Am intalnit persoane care chiar trateaza intreaga idee de online dating ca pe o analiza de piata. Fac statistici, calculeaza procente, rate de conversie si aproape ca intocmesc rapoarte lunare pentru a determina care sunt sansele ca urmatoarea persoana sa fie cea „potrivita”, care le este rata de succes etc. in situatia aceasta, deja se depaseste cu mult limita intre dorinta de a gasi ceva autentic si robotizarea efectiva a oricarei abordari si creare a unei conexiuni”, explica psihologul Andra Tanasescu.

