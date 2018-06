5 lucruri pe care le poti face pentru tine anul acesta

Adesea auzim cat de bine si minunat este sa traiesti in armonia si acceptare cu viata pe care o ai, dar poate ca niciodata esti intr-atat de convinsa incat sa si pui in aplicare toate lucrurile pe care le citesti si cu care interactionezi, mai devreme sau mai tarziu.

Daca unele persoane au nevoie de un moment declansator, o situatie in urma careia sa intervina dorinta de a face mai mult pentru propria persoana, altele (in proportii mult mai mici) constientizeaza in mod real aceasta nevoie si trec la fapte in mod asumat.

Foto: Pexels

Ti-am pregatit mai jos, un top 5 al lucrurilor pe care este bine sa le ai in vedere pana la finalul acestui an, dupa cum urmeaza:

Aspectul zambetului tau

Dantura este unul dintre factorii care contribuie activ la dobandirea stimei de sine si influenteaza raportarea ta catre viata sociala. Un zambet frumos, dar mai laes plin de vitalitate inseamna preocupare pentru propria persoana. Ca atare, vizita intr-o clinica stomatologica te poate ajuta sa mentii sau sa repari, in functie de caz, eventuale probleme. Nu uita ca sfaturile unei echipe de profesionisti sunt intotdeauna binevenite, deci nu te sfii sa calci pragul unui astfel de loc cat mai curand!

Echilibrul dintre corp si minte

Te va ajuta sa intelegi mult mai bine cum functioneaza organismul tau. Acceptarea vine din intelepciune si relaxare; iarcu cat intelegi mai repede si mai bine ca nu exist aom fara defecte, cu atat mai simplu iti va fi sa faci o apreciere corecta asupra corpului tau. Imaginea conteaza, dar nu uita ca mentalul iti influenteaza deciziile. Invata sa ai rabdare cu tine si sa construiesti treptat o relatie de durata, stabila, cu toate componenetele vietii tale.

Timp dedicat propriei persoane

Indiferent ca iti place sa citesti, sa calatoresti, sa dansezi sau sa gatesti, nu renunta nicicand la timpul doar pentru tine si propria persoana. Este important sa ai avem aproape pe cei dragi, dar uneori un moment de respiro te va (re)incarca. Nu iti pierde individualitatea si focuseaza-te pe micile bucurii personale.

Educare continua

Niciodata nu vom sti tot si probabil ca nu pretindem sa avem asta. Dar informatia proaspata, din surse diverse te va ajuta sa ai alte perspective si de ce nu, noi orizonturi. Inscrie-te la diverse cursuri pentru job sau pentru a-ti intretine hobby-urile si fii cat mai deschisa sa primesti tot ceea ce vine catre tine. Inconjoara-te de energie buna si socializeaza cat de mult poti.

(Re)descoperire si auto-cunoastere

Iesi din zona de confort si incearca in fiecare zi mai mult sa iti depasesti limitele. Creeaza-ti spatii propine si momente relaxante, in care sa poti afla in plus, lucruri despre tine si cum reactionezi in raport cu cei din jurul tau: familie, prieteni ori colegi de la locul de munca. Este un exercitiu social foarte bun si te impulsioneaza sa vrei mai mult de la tine, sa incerci sa functionezi intotdeauna dupa ce mai buna si noua versiune a ta.