Ce vor femeile: 7 moduri prin care barbatii gresesc grav in relatii!

1. Nu o faci sa se simta in siguranta alaturi de tine

Este poate, problema numarul 1 a barbatilor. Nu stiu sa faca o femeie sa se simta iubita si protejata. Ori de cate ori nu reusesti sa iti activezi energia masculina si te porti indecis, neincrezator si respingator, nu faci decat sa o indepartezi si sa o faci sa isi piarda interesul fata de tine.

Barbatii uita ca trebuie sa fie temelia relatiei si astfel opresc energia feminina a creativitatii si expansiunii. O femeie care se simte mereu dorita si valorizata nu isi va pierde niciodata interesul si adoratia fata de barbatul ei.

2. Nu o intelegi si nici nu faci vreun efort in privinta asta

Feminitatea navigheaza prin aceasta lume prin intermediul emotiilor, pe care la randul lor, barbatii ar trebui sa le exploreze mai mult. Refuzul lor de a-si explora lumea interioara ii face uneori incapabili sa inteleaga persoana de langa ei.

Iar acest lucru le raneste pe femei, pentru ca fuga de emotii inseamna implicit fuga de persoana iubita si nu doar de voi insiva, dragi barbati. Femeile pot accesa zona logicii si a ratiunii, dar barbatii nu pot accesa limbajul feminitatii si asta inseamna practic ca exista o distanta simbolica stabilita inconstient si pe care nici macar constient, barbatii nu isi pun problema ca ar putea sa o strabata.

Acest refuz al barbatilor de a intelege limbajul emotiilor ii vitregeste pe acestia de capacitatea de a potenta fiecare relatie amoroasa in care se implica.

3. Ti-e frica de valoarea ei

Barbatii au tendinta de a vrea sa detina controlul si implicit doresc sa controleze persoana de langa ei, de teama ca energia feminina s-ar putea manifesta in moduri care i-ar putea coplesi. In relatiile cele mai frumoase, cei doi se potenteaza si se incurajeaza reciproc in fiecare aspect al existentei lor. Un barbat care isi iubeste partenera, nu o lasa se ofileasca ci infloreste impreuna cu ea.

