Cum difera ritualul baii, de la o tara la alta, si cine face dus cel mai des

Un sondaj realizat de Euromonitor, anul trecut, cu participarea a peste 6.500 de persoane de pe continente diferite, arata ca brazilienii, columbienii si mexicanii sunt campioni la numarul dusurilor zilnice, urmati indeaproape de australieni, in timp ce pe japonezi si indonezieni nu ii intrece nimeni la numarul bailor in cada sau bazin.

Au lipsit dintre respondenti locuitorii tarilor din nordul Europei, care ar putea oferi cifre interesante, dat fiind faptul ca vikingii au fost cei care au raspandit in Europa obiceiul de a face baie o data pe saptamana, adica neobisnuit de des, dupa standardele acelor vremuri.

Povestea despre cum obisnuiesc locuitorii diferitelor tari sa faca dus nu are, insa, o istorie prea veche. Obiceiul de a face dus a devenit raspandit abia in secolul 20, cu toate ca dusul modern este o inventie a secolului 18, apartinandu-i englezului William Feetham. De asemenea, in Europa, locuintele clasei mijlocii au inceput sa fie echipate cu bai in secolul 19, dar pentru clasele muncitoresti, baile au ramas un lux pana tarziu.

Unde se afla romanii pe harta ritualurilor de imbaiere

Revenind la sondajul amintit mai sus, romanii se apropie mai degraba de locuitorii din Asia cand vine vorba despre ritualul baii, adica prefera sa intre cu totul in apa si folosesc mai rar cabina de dus. Cu toate acestea, se pare ca dusul - pe care il aleg, de exemplu, locuitorii din Statele Unite - este varianta mai sanatoasa, baile lungi, mai ales cele fierbinti, nefiind recomandate pentru piele. Instaland o astfel de cabina de dus, poti testa si varianta dusului alternativ cald/rece, despre care se spune ca reprezinta o adevarata terapie.

Cum fac baie locuitorii altor tari

Japonezii merg direct la sursa, adica la izvoare (termale), de care Japonia, tara vulcanica, nu duce lipsa. Aceste bai sunt numite onsen si pot fi de multe tipuri, aflate in interior sau in aer liber. In afara acestor bai publice, frecventate anual de milioane de japonezi, sunt folosite baile clasice.

Pentru locuitorii din Finlanda, sauna nu este un ritual special, pe care il practici din cand in cand, pentru frumusete si sanatate. Finlandezii fac sauna in jur de o data pe saptamana, iar inainte de asta trec pe la dus. In trecut, pana si nasterile aveau loc in interiorul saunelor, iar astazi, multe apartamente si cladiri de birouri au si o sauna.

In Statele Unite, dusul este o practica zilnica, ca si in Mexic, tara unde sunt folosite cele mai mari cantitati de sampon.

Indonezienii aproape ca nu fac baie fara sa foloseasca un burete, iar in Europa, acelasi lucru poate fi spus despre locuitorii din Germania.

Sursa foto: Shutterstock.com