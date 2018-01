3 destinatii de weekend din Romania, care arata exact ca in strainatate

O vacanta de cateva zile este perfecta, in timpul anului, pentru a-ti reincarca bateriile si a-ti recapata buna dispozitie. Insa constransi de buget, alegem adeseori sa renuntam la escapadele de un weekend si sa economisim banii pentru concediul din vara.

Trebuie sa stii insa ca exista locuri in care poti petrece cateva zile de relaxare totala fara sa iti cheltuiesti tot salariul. Ti-am pregatit cateva idei de escapade perfecte pentru inceputul de an, indiferent ca preferi muntele, marea sau energia urbana.

Timisoara, orasul premierelor si poarta spre vest a Romaniei

Timisoara, cel mai mare oras din vestul tarii, supranumit si „orasul premierelor, este un mix de culturi si stiluri arhitecturale care au dainuit de-a lungul anilor. Romanii il foloseau drept fortareata impotriva asalturilor date de tatari, in secolul 13, iar armata turca a cucerit cetatea in 1552 si a controlat-o pana in 1718, cand orasul a intrat sub domnia austro-ungara. Acum, Timisoara este unul dintre cele mai frumoase orase din Romania, multi remarcand asemanarile cu orasele din vestul Europei.

Motivul pentru care multi sunt insa descurajati sa viziteze acest oras este legat de distantele mari pe care trebuie sa le parcurga cu masina sau cu trenul. Insa este suficient sa vezi ofertele de zboruri Bucuresti Timisoara pentru a te convinge ca e mai avantajos sa iei avionul, mai ales ca zborul dureaza doar o ora si iti ramane suficient timp sa te plimbi prin Piata Victoriei, Piata Unirii sau pe aleile verzi din Parcul Rozelor.

Urmareste ofertele la bilete de avion si poti gasi adevarate chilipiruri. Cat despre cazare, cu mai putin de 100 de lei pe noapte, de persoana, poti sta chiar si la hotelurile de patru stele din centrul orasului. Trebuie doar sa ai rabdare si sa vanezi reducerile oferite de unitatile de cazare.

Gura Portitei, locul ideal pentru o vacanta in doi pe litoral

La 50 de kilometri de orasul Tulcea se ascunde una dintre cele mai frumoase plaje salbatice din Romania. Satul de vacanta Gura Portitei este ideal pentru cei carora nu le place aglomeratia din statiunile de pe litoral sau muzica pe plaja si isi doresc o escapada intr-un loc retras. Frumusetea locului este data mai ales de naturaletea peisajului, care a ramas inca neatins de firmele turistice.

In apropierea debarcaderului din sat vei gasi si un restaurant cu un meniu variat de preparate din peste, dar si mancaruri traditionale din Delta Dunarii, precum bors lipovenesc sau saramura de peste cu mamaliga.

Aflata la o aruncatura de bat distanta de Delta Dunarii, turistii care merg in vacanta la Gura Portitei se pot bucura de o plimbare cu barca pe Dunare sau pot petrece o zi linistita in mijlocul naturii.

Arieseni, cel mai bun loc de schi din Romania, pentru incepatori

Daca multi prefera statiunile de pe Valea Prahovei pentru sporturile de iarna sau Poiana Brasov, cei care vor sa invete sa schieze vor adora partiile de la Arieseni, din judetul Alba. Comunele din zona Ariesenilor sunt extrem de ieftine, chiar si pe perioada iernii, iar cele trei partii din zona sunt perfecte pentru schiorii incepatori, care nu se simt in siguranta pe partiile aglomerate din Predeal sau Sinaia, sau pentru familiile cu copii mici. La Arieseni vei gasi trei partii: una de 500 de metri, una de 1 kilometru si una de 1,6 kilometri, inaugurata in 2011.

Regiunea este de o frumusete aparte si deloc plictisitoare. Turistii pot vizita Cascada Varciorog, Ghetarul de la Scarisoara, Groapa Ruginoasa, Piatra Graitoare sau pitorescul sat Patrahaitesti. Cei pasionati de traseele montane pot incerca sa urce pe varful Bihorul, inalt de 1848 metri, sau drumetii mai usoare pe versantii mai mici.

Zona Ariesenilor este ideala de vizitat pe tot parcursul anului, fiind extrem de populara mai ales printre cei din vestul tarii. Principalul dezavantaj este insa reprezentat de drumul lung: aproximativ 8 ore cu masina, din Bucuresti, pentru a parcurge cei 470 de kilometri. Totusi, frumusetea peisajului, lipsa aglomeratiei si preturile accesibile fac din aceasta destinatie una de neratat.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: Dziewul