Cele 10 Reguli despre Dragoste ale doctorului G: Iubirea inseamna sa inveti in permanenta despre celalalt

Dragostea inseamna sa inveti in permanenta despre partenerul tau de viata. 10 reguli de urmat in dragoste de la dr. Barton Goldsmith:

Nu exista relatie perfecta, fiecare isi are urcusurile si coborasurile sale. Insa atata timp cat invatam despre celalalt, despre relatia in sine, despre cum o putem face sa functioneze, relatia respectiva are toate sansele sa evolueze si sa fie una fericita.

A iubi nu este intotdeauna suficient, iar a invata cum sa fii intr-o relatie este mai mult decat necesar pentru ca acea relatie sa infloreasca, sa evolueze si sa dureze. Dr. Barton Goldsmith este un psihoterapeut si speaker recunoscut la nivel mondial, cu numeroase aparitii la radio si posturi de televiziuni. Intr-un articol publicat pe Psychologytoday.com, psihologul Barton Goldsmith, cunoscut si sub numele de doctor G, ne propune 10 reguli menite sa ne ajute in a ne gasi drumul si armonia intr-o relatie de dragoste:

Dr. Barton Goldsmith: 10 reguli de urmat in dragoste si relatiile de dragoste

1. Cand persoana pe care o iubesti te raneste, nu o rani la randul tau. In schimb, lasa-ti partenerul sa stie ca ti-a ranit sentimentele si ca trebuie sa isi ceara scuze imediat. Astfel, viata voastra amoroasa se va imbunatati.

2. Minimalizeaza drama din viata ta. A invata cum sa fii intr-o relatie isi poate avea propriile provocari, insa nu merita sa te superi pentru orice lucru marunt. Cand iti investesti energia emotionala in alte lucruri, nu iti va mai ramane pentru cel pe care il iubesti. Pastreaza chestiunile marunte in perspectiva.

3. Daca faci o greseala, recunoaste-o. Cu totii facem si spunem lucruri prostesti, face parte din a fi om. Accepta ca nici tu, nici partenerul tau nu sunteti perfecti. Neluand greselile celuilalt la modul personal, veti scadea nivelul de tensiune din relatia voastra.

4. Daca viata voastra amoroasa nu mai este la fel de pasionala ca inainte, discuta si vezi ce simte fiecare dintre voi in aceasta privinta. Este in regula daca sunteti amandoi ok cu acest lucru, insa daca unul dintre voi are nevoie de mai multe atentie fizica, ar trebui sa reparati cumva situatia. Partenerul tau ar putea sa se simta singur si plin de resentimente ceea ce va poate impiedica sa fiti la fel de apropiati ca inainte.

5. Petreceti-va o seara pe canapea pur si simplu cuibarindu-va unul in bratele altuia. Puteti pune niste muzica pe fundal, insa evitati sa va uitati la un film. Stati pur si simplu unul in bratele altuia si bucurati-va de apropiere. Pentru multi oameni, a te cuibari in bratele celuilalt este la fel de intim ca a face dragoste.

