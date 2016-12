Olesya Novikov este autoare, jurnalista si bloggerita, dar iubeste si calatoriile. Intr-un articol publicat pe re-self.ru si preluat de publicatia Bright Side, Olesya Novikov isi impartaseste lectiile si invatamintele pe care le-a invatat in cei 32 de ani ai sai. Sunt lectii de viata care se aplica oricarei varste asa ca iata care sunt 15 dintre acestea:

Olesya Novikov: 15 lectii de viata remarcabile invatate in 32 de ani

via Bright Side

1. Nu exista viata fara un scop. Singura intrebare este daca creezi aceste scopuri tu insuti sau lasi ca instinctele tale sa decida pentru tine.

2. Ai nevoie de bani doar ca sa nu te gandesti la bani. Banii nu raspund principalelor intrebari ale umanitatii. Nu ii fac pe oameni fericiti. Insa posibilitatea de a nu te gandi la bani, cel putin in viata de zi cu zi, deblocheaza energia pentru altceva.

3. Avem mai multe similaritati decat diferente. Valoarea unicitatii personale este mult exagerata. Toate raspunsurile si solutiile exista deja de mult timp. Concentrandu-ne pe propria unicitate, nu avem sansa de a ne elibera de ego si de a percepe realitatea cu toate raspunsurile sale reale.

4. Singurul mod de a opri o adictie este de a nu avea acces deloc la lucrul de care esti dependent. Este imposibil sa consumi doar un pahar de vin daca esti alcoolic. Daca incerci sa renunti la fumat, este imposibil sa nu fumezi o tigara din cand in cand. Vei fi in permanenta intr-o stare de tortura mentala. Vei avea urcusuri si coborasuri. Vei avea intotdeauna intreruperi. Regula este aceeasi pentru toate tipurile de dependente.

5. Suferinta exista. La urma urmei, Buddha avea dreptate. Suferinta exista. Toata lumea sufera. Si cei care nu au nimic, si cei care au totul. Cei care nu sufera in prezent poate ca vor suferi mai tarziu. Poate din cauza scaderii dolarului sau din cauza atacurilor teroriste. Poate fiindca au descoperit ca cineva nu ii mai iubeste. Sau se vor supara fiindca nu au primit un reply la un mesaj pe care l-au trimis sau nu castiga suficienti bani sau pur si simplu pentru orice motiv la care te poti gandi. Suferinta exista. Vom gasi intotdeauna un motiv sa suferim. Accept-o si fa tot ce poti ca sa o ignori.

Foto: eldar nurkovic / Shutterstock.com

6. Nu toata lumea poate fi fericita. Pot toti sa fie fericiti? Da, bineinteles. Dar doar in teorie. In practica, doar cei care si-au “educat” mintile pot fi complet fericiti, calmi, echilibrati si marinimosi. Doar cei ale caror minti sunt antrenate si capabile sa nu se ingrijoreze in legatura cu tot din jurul lor. Doar cei care se descurca sa isi pastreze bucuria nu doar in circumstante placute, dar si in situatii neplacute. Altminteri, exista un suvoi nesfarsit de evenimente care vor evoca doar durere, iritare si anxietate. Si unele situatii sunt mai serioase decat altele. O persoana care reactioneaza emotional la fiecare mic incident nu poate fi niciodata fericita in interior.

7. Bucuria inseamna sa iti mentii un echilibru in mintea ta. Daca cineva mi-ar fi spus acest lucru in urma cu cinci ani, nu as fi crezut-o. Cand visezi zi si noapte sa iti gasesti dragostea adevarata, sa-ti creezi o familie, un job bine platit, o oportunitate de a munci pentru tine insati, de a calatori, crezi ca stii ce este bucuria. Sau cel putin, ce este propria bucurie. Bineinteles, nu poti fi intotdeauna multumit de tot. Cateodata suferi. Si acest lucru este in regula. Cel mai important lucru este ca stii pentru ce te straduiesti. Uitandu-te la visurile tale, realizezi de unde vine simtul tau de a mentine bucuria. Bucuria este o stare de completa pace a sufletului si a mintii, care este atinsa depasind reactiile oarbe, automate ale mintii vizavi de evenimente. A practica o forma de meditatie profunda este poate una dintre cele mai sanatoase modalitati de a descoperi si de a atinge adevarata maturitate a acestei stari.

8. “Astazi” este ce ce ai facut si ai gandit ieri si “maine” este ce ai facut si ai gandit astazi. Repeta aceasta fraza ca pe o mantra pana cand realizezi ca nimeni altcineva nu este responsabil pentru problemele cu care te confrunti.

Citeste continuarea pe pagina urmatoare >>