5 coafuri care vor fi mereu la moda

Renumiti hairstilisti din intreaga lume prezinta in fiecare sezon noi idei si abordari in materie de coafuri. Cu toate astea exista stiluri care vor fi mereu la moda, lucru demonstrat odata cu trecerea anilor. Daca nu iti place sa-ti asumi riscuri atunci cand este vorba de parul tau, dar iti doresti o schimbare, afla care dintre acestea ti se potriveste.

Cu zulufi

Buclele au fost si vor ramane mereu la moda. Au un farmec aparte si reusesc sa indulceasca orice chip, indiferent de lungimea sau forma exacta a suvitelor. Iar daca mama natura nu te-a inzestrat cu par cret, un ondulator performant te va ajuta sa obtii cu usurinta exact stilul pe care ti-l doresti. Noile tehnologii fac coafatul mult mai simplu si mai rapid, astfel ca nu vei mai fi nevoita sa petreci ore intregi in fata oglinzii pentru a obtine rezultatul dorit.

Daca vrei o coafura mereu in tendinte, pe care sa o afisezi zi de zi, mizeaza pe naturalete. Onduleurile lejere pot fi alegerea ideala.

Buclele exotice, de inspiratie afro sunt potrivite persoanelor mai indraznete. Pentru evenimente, buclele pot fi prinse in coc sau combinate cu diverse impletituri. Una dintre vedetele care adopta acest stil, care i se potriveste de minune, este Beyonce. Totodata acesta este caracteristic si renumitei cantarete de muzica latino, Shakira.

Clasicul bob

Tunsoarea bob este considerata una clasica, ce nu va iesi prea curand din tendinte. Desi a fost adoptata de-a lungul timpului de nenumarate persoane aflate in lumina reflectoarelor, una dintre vedetele care a adus-o si mai mult in atentia publicului este Victoria Beckham. Stilul asimetric expus de ea a fost copiat in toate saloanele lumii, devenind un must-have. Bineinteles, exista multe alte optiuni, precum bobul cu breton, cel cu carare pe mijloc si suvite ondulate, mai scurt sau mai lung. Fa alegerea atat in functie de tipul tau de par, cat si de forma si structura fetei.

Tunsoarea pixie

Una dintre tunsorile purtate de renumita actrita Audrey Hepburn este cea pixie. Stilul baietesc, oarecum rebel, nu pare sa se demodeze cu trecerea timpului. Daca esti o persoana activa si pragmatica, dar in pas cu moda, aceasta este o optiune pe care este recomandat sa o ai in vedere. Pe langa faptul ca iti va da un aer fresh, tunsoarea are si alte avantaje: iti vei spala si aranja parul mult mai rapid si cu mai multa usurinta, vei avea mai mult volum si iti vei simti parul mai usor. Totodata, parul scurt intinereste, ceea ce inseamna ca aceasta coafura te-ar putea face sa pari cu cativa ani mai tanara.

In functie de preferinte si de firul de par, coafura poate fi mai scurta, mai lunga, aranjata cu breton pe frunte, sau pe spate, oferind un aspect putin dezordonat.

Cararea pe mijloc

Una dintre coafurile clasice este si parul aranjat cu carare pe mijloc. Acest stil ofera privitorilor senzatia de simetrie si a fost de-a lungul timpului apreciat de un mare numar de femei. Parul poate fi lins, sau ondulat, ambele variante avand farmecul lor aparte. Lasat desprins, parul de lungime medie te va face sa pari mai relaxata si in acelasi timp putin rebela. Daca iti doresti o coafura mai eleganta dar totusi simpla, pastreaza cararea si prinde parul la spate.

Chiar daca multe femei prefera tunsorile drepte, cele in scari iti vor oferi mai mult volum.

Bretonul drept

Bretonul, in diferite forme si lungimi, se afla mereu la moda. Abordarea clasica ramane insa bretonul drept. Acesta subliniaza personalitatea si este potrivit persoanelor care prefera sa adopte un stil modern. Daca iti doresti o astfel de coafura, este important sa discuti mai intai cu un hairstilist. In primul rand, bretonul drept nu poate fi purtat cu usurinta de catre oricine. Fie te va face sa te simti in largul tau, fie dimpotriva, iti va crea multe neplaceri. Apoi, nu orice fir de par este potrivit pentru o astfel de tunsoare. Un alt detaliu important de care trebuie sa tii cont este forma fetei. Bretonul drept avantajeaza cel mai mult persoanele cu fata ovala.

Daca iti doresti o schimbare de stil, coafura este o buna alegere. Fie ca ai in vedere o tunsoare scurta, asimetrica, iti doresti bucle sau breton, o coafura noua te va face sa te simti mai frumoasa si mai increzatoare.

Sursa foto: Shutterstock