Nu exista cadoul perfect, exista cadou oferit cu drag. Cum alegem cadoul de Craciun pentru copii in functie de varsta lor

Sarbatorile de Iarna sunt incarcate de magie, iar parintii cauta sa ii invete pe copii bucuria de a darui si de a primi un cadou de la cei dragi. De multe ori, parintii nu pun atat de mare accent si pe utilitatea cadoului, ci doar vor sa bifeze actiunea si sa ii satisfaca fiului sau fiicei micul … “moft”.

In opinia psihologului Lenke Iuhos, asa-zisul cadou perfect nu exista, ci valoarea acestuia este dat de bucuria cu care parintele i-l daruieste si de zambetul pe care-l ofera inapoi copilul. Mai mult decat atat, specialistul afirma ca, de multe ori, parintii au tendinta de a trece cu vederea si peste utilitatea cadoului si nu coreleaza natura cadoului cu varsta pe care o are copilul.

Ce sa urmarim atunci cand alegem un cadou?

Bebelusul

La bebelusi, atingerea obiectelor este o activitate motrica cu o eficienta fabuloasa asupra sistemului nervos.

“In cazul unui bebelus foarte mic, jucaria perfecta pentru el poate avea forma umanoida, personaj de desene animate sau un animalut si trebuie sa fie construita dintr-un material delicat la atingere. Valoarea jucariei in dezvoltarea bebelusului creste prin muzica placuta emanate de aceasta si contribuie major la adormirea sau linistirea copilului”, afirma psihologul.

Copilul mic (toddler)

La varsta de 1-2 ani, copilul descopera bucuria miscarii, orice il intereseaza, mai ales ce este in miscare. De asemenea, sunt extrem de fascinati de orice se deschide sau se inchide sau de obiecte care pot fi impinse sau rostogolite.

Foto: Bolyuk Rostyslav /Shutterstock

“Putem folosi aceasta etapa de descoperire a mediului prin decizii ferme in cumpararea cadoului perfect pentru el. Putem tine cont de faptul ca tot ce este colorat il atrage, ii place, ii capteaza la maxim atentia, mai ales daca are obiectul incorporat si o fata umana placuta, zambitoare. Folosind aceste interese, il bucuram daca va primi un puzzle format din bucati mari, o jucarie in care sa introduca forme, cuburi. Prin aceste jucarii se va stimula capacitatea cognitiva, concentrarea, atentia, coordonarea motrica, orientarea in spatiu etc. in dezvoltarea miscarilor fine si stabile, au un rol pozitiv obiectele, bicicletele, masinutele pe care trebuie sa le impinga din picioare”, explica psihologul Lenke Iuhos.