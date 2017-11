5 motive pentru care merita sa mananci zilnic acasa, cu familia

Cea mai buna mancare este cea care ii aduce pe oameni laolalta. Nu degeaba mai bine de jumatate dintre romani mananca zilnic, acasa, impreuna, potrivit Studiului National al Meselor in Familie. Si nu degeaba 40 % dintre ei regreta ca nu reusesc sa o faca mai des.

Tot mai multe studii din intreaga lume confirma ceea ce noi aflasem de la parinti si bunici: cu cat mananci mai des impreuna cu familia, cu atat vei fi mai fericit si mai sanatos.

Uite care sunt principalele cinci motive pentru care merita sa asterni masa, acasa, in fiecare zi:

1. Familia ta va fi mai unita si mai fericita

Membrii unei familii au sanse mai mari sa se inteleaga mai bine unii cu ceilalti, daca iau des masa impreuna. Pe copiii mici, ritualul meselor in familie ii face sa se simta in siguranta si parte integranta a unei comunitati umane armonioase.

Dar si copii mai mari, chiar si adolescentii, ar prefera o masa relaxata, in familie, uneia rapide, luate in fata calculatorului. Un studiu desfasurat la Universitatea Columbia din SUA releva faptul ca pentru 71% dintre adolescenti, discutiile cu membrii familie - care le ofera hrana afectiva si mentala - sunt mai importante decat gustul mancarii.

La noi, 83 % din oameni se declara constienti cu privire la importanta meselor luate in familie. Cei mai multi, adica 73%, sustin ca o astfel de experienta ii face sa se simta impliniti. In plus, 72 % dintre ei sunt de-a dreptul fericiti dupa o masa cu familia, 61% sunt increzatori, iar 58 % se simt mai relaxati, potrivit Studiului National al Meselor in Familie.

2. Copiii vor manca mai sanatos cu trucuri foarte simple si la indemana

Mancarea pe care o pregatesti acasa, pentru un pranz sau o cina de familie este, de regula, mai sanatoasa decat cea pe care o cumperi de la restaurant.

Parintilor ocupati le-ar putea fi greu sa isi gaseasca timpul necesar pregatirii unei mese hranitoare. Cu toate astea, e treaba parintelui sa-si initieze copilul in tainele alimentatiei sanatoase.

Mofturosii cu varste cuprinse intre 2 si 6 ani sunt sceptici la mancarurile noi. Ca sa-i convingi sa le incerce, le-ai putea pune pe farfurie ingredientele separate. In acest fel, cel mic s-ar putea sa nu-l mai ia pe „nu” in brate si sa manance.

Pentru asta, ai nevoie de astfel de boluri si farfurii cu rol de panza alba, care sa te ajute sa realizezi un tablou atractiv pentru cel care trebuie tentat sa manance.

Un studiu coordonat de medicul Matthew W. Gillman de la Universitatea Harvard a relevat faptul ca aproape toti copiii cu varste intre 9 si 14 ani care iau cina in familie manca echilibrat. Mai exact, regimul lor alimentar e bazat pe mancaruri gatite sanatos si bogate in nutrienti esentiali, cum ar fi fierul si calciul, vitaminele A si C si potasiul.

Prin comparatie, copii lasati sa isi cumpere propria mancare au tendinta de a consuma, in special, fast-food si bauturi carbogazoase. Acelasi studiu arata ca o portie de mancare de la restaurant are un continut caloric cu 60 la suta mai mare decat una preparata acasa.

3. Invata sa te bucuri de mancaruri mai sanatoase

O masa de familie este cadrul perfect pentru a le oferi celor dragi experiente culinare noi. European Journal of Clinical Nutrition citeaza un studiu in cadrul caruia unor copii li s-a servit pentru prima oara ardei gras rosu, la o cina de familie. Niciunul nu l-a gustat. Ardeiul a fost, insa, parte din mediu vreme de o saptamana, iar copiii erau zilnic incurajati sa il manance. In a sasea si a saptea zi, il alegeau de pe masa fara sa li se mai sugereze.

E un semn ca o atitudinea de tipul „Poti sa te ridici de la masa abia dupa ce ti-ai terminat legumele” ar putea da roade, pe termen scurt.

4. Ritualul meselor de acasa va tine viciile la distanta

Studiile arata ca tinerii care iau cina in familie de cel putin cinci ori pe saptamana sunt mai feriti de vicii. Sansele ca ei sa se apuce de fumat sau de droguri sunt mai mici decat in cazul copiilor care mananca alaturi de familie doar de doua sau trei ori pe saptamana.

Acestea sunt pericole reale, de care trebuie sa-i feresti pe cei mici. Potrivit unui studiu realizat de IRES, tinerii din tara noastra cu varsta de 15-16 ani au fumat deja, cel putin o data.

De asemenea, copiii care mananca frecvent impreuna cu parintii se descurca mai bine la scoala.

5. Iti vor ramane suficienti bani pentru o super vacanta

Un roman cheltuieste, in 2017, in medie, 400 lei/luna pe alimentele, potrivit Institutului National de Statistica (INS). O masa costa, deci, aproximativ 13 lei. In oras, potrivit unui studiu de piata, pentru o masa ar urma sa platesti, in medie, 60 lei, iar pentru o comanda livrata la domiciliu, aproximativ 45 lei.

Daca vrei pregati, deci, cele mai multe mese acasa, pentru familie, ai putea economisi, anual, intre 11.000 si 16.000 lei. Cu acesti bani, ai putea sa pleci cu familia intr-o vacanta de o saptamana, oriunde in Europa.

Oricum, statisticile Eurostat confirma faptul ca romanii mananca mai mult acasa, in comparatie cu ceilalti europeni. Mai exact, un roman lasa in restaurante si baruri doar 1,1% din venitul sau lunar. Prin comparatie, un spaniol lasa 16,8%, iar media europeana este de 6,8%.

Cu cat vei reusi sa ii aduni mai des in jurul mesei, cu atat vor fi membrii familiei tale mai fericiti. Un pranz sau o cina, in fiecare zi, in timpul careia sa poti vorbi cu partenerul de viata si cu copii e sanatate curata pentru voi toti. Iar mancand cel mai des acasa, ai putea sa economisesti suficienti bani pentru o vacanta de familie, oriunde in Europa.



Sursa foto: shutterstock