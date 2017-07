Cum sa te pregatesti de plecarea la facultate a copilului tau si ce provocari te asteapta

Absolvirea liceului vine la pachet cu bucurii, o mandrie parinteasca fireasca, dar si stres cauzat de examenul de bacalaureat si de intrarea la facultate. Dupa acest examen al maturitatii dat de adolescenti, pentru parinti urmeaza noi griji si provocari. Iata cum te poti pregati pentru ele:

1. Rezolva din timp treburile „administrative”

Mai ai doar cateva luni de petrecut cu fiul sau fiica ta, asa ca cel mai bine ar fi sa rezolvi cat mai repede treburile administrative ca apoi sa va bucurati din plin de vacanta si sa puteti programa diverse activitati impreuna. Odata ce intra la facultate, trebuie sa faci niste calcule atente cu privire la bugetul destinat lui.

Prima provocare este cea legata de locuinta pentru el dupa ce va pleca din orasul natal.

In functie de buget si de preferinte poti opta pentru caminele de stat, cele private sau inchirierea unei garsoniere sau a unui apartament. Intereseaza-te cat mai devreme cu privire la aceste aspecte, deoarece asta va ajuta intreaga familie sa scape de stresul gasirii unei locuinte pe ultima suta de metri, cand preturile la chirii cresc, iar locurile din camine sunt tot mai putine.

Poti sa te uiti inca de pe acum la caminele private, o varianta care imbina viata de student cu un confort sporit, care nu este oferit de caminele de stat. In Bucuresti, de exemplu, o camera de camin in campusul privat privat West Gate Studios dezvoltat de antreprenorul Liviu Tudor, are un pret de pornire de 160 de euro care include si costul pentru utilitati. Este o optiune de luat in calcul si cu cat mai devreme incepi cautarea cu atat ai mai multe variante la dispozitie.

2. Pregateste-te de etapa de adaptare prin care va trece copilul tau

Discutati despre faptul ca urmeaza o perioada de adaptare care s-ar putea sa fie destul de dificila. Un oras nou, oameni noi, materii mai dificile si un program foarte incarcat sunt aspecte care afecteaza confortul mental al unui adolescent. Nu sunt excluse nici episoadele de depresie, atentioneaza specialistii de la Mayo Clinic, deoarece este o schimbare de proportii in viata unui tanar de doar 18-19 ani si este nevoie de o perioada de adaptare.

Nu doar adolescentii trec printr-o perioada dificila la inceputul anului universitar si la mutarea de acasa, ci si parintii. Este o perioada de adaptare care poate fi foarte grea pentru parinti, mai ales pentru mame. Americanii ii spun sindromul cuibului gol, iar cei mai multi parinti se rezuma la a spune ca „e casa goala fara el”. Indiferent cum vrei sa definesti acest sentiment, cert este ca trebuie sa te pregatesti emotional pentru aceasta perioada de tranzitie.

3. Profita cat mai mult de timpul pe care il mai aveti impreuna

Daca pana acum ai fost mama cicalitoare care ii spunea mereu ca are de invatat, e momentul ca acum sa-i oferi mai mult spatiu si sa incerci sa te apropii cat mai mult de el, sa-i afli pasiunile si sa incerci sa participi activ la ele. Daca este un mare fan al unui anumit gen de muzica, poate mergeti impreuna la un cocert. Cu cat relatia voastra este mai stransa, cu atat mai usor va va fi amandurora dupa mutarea lui.

In final, trebuie sa stii ca fiecare parinte si copil reactioneaza diferit la aceasta schimbare, asa ca nu poti niciodata sa te pregatesti in totalitate pentru ea. Nu uita, insa, ca viitorul copilului tau depinde de acest lucru si dupa perioada de adaptare lucrurile se vor reaseza pe fagasul firesc.

