Cum dezvolti creativitatea copilului de la o varsta frageda? 5 activitati distractive pentru cei mici

Este important ca micutii sa creasca ghidati de principii si reguli, insa nu trebuie sa cazi in capcana de a lua absolut toate deciziile in locul lor, ci trebuie sa ii expui la cat mai multe ocazii de a-si pune la lucru gandirea creativa.

De dezvoltarea acestei trasaturi poate depinde tot parcursul vietii profesionale pe care o va avea micutul la maturitate. Un studiu elaborat de Adobe pe un esantion de persoane de peste 25 de ani care lucreaza cu norma intreaga arata ca 85% din respondenti considera ca gandirea creativa este critica in rezolvarea problemelor profesionale, iar 71% cred ca scolile ar trebui sa ofere cursuri de gandire creativa, la fel cum ofera ore de matematica. Cum aceasta solutie nu are sanse sa fie implementata prea curand in scolile din Romania, iata cum poti ajuta tu la dezvoltarea creativitatii copilului, prin cateva metode distractive si de efect:

1. Ajuta-l sa-si formeze un mod unic de gandire prin arta

Potrivit raisesmartkid.com, Cercetatorii de la Michigan State University au descoperit o corelatie puternica intre implicarea copiilor in activitati artistice sau care implica lucrul manual si succesul inregistrat mai tarziu in viata. Mai precis, au mai mari sanse ca in viitor sa inventeze, sa patenteze, sa transforme o idee intr-o companie sau sa publice lucrari stiintifice importante.

Un exercitiu simplu precum desenatul ii ajuta pe copii sa gandeasca in afara cutiei si sa-si insuseasca acest instinct pentru tot restul vietii. De aceea, copiii au nevoie de suportul parintilor. Nu e vorba de ceva complicat - e suficient ca cei mici sa fie aprovizionati in permanenta cu instrumentele necesare. Spre exemplu, aceste creioane de colorat, mai rezistente decat cele obisnuite (in special celebrele Faber Castle) sunt ideale pentru orice activitate de exprimare artistica. Pune-i la dispozitie mai multe variante de creioane de colorat - pe baza de ulei, cerate sau carioci, astfel incat cel mic sa poata decide ce anume il ajuta sa se exprime mai bine.

2. Jucati-va impreuna jocurile propuse de el

Lasandu-l pe cel mic sa aleaga ce jocuri sa va jucati impreuna incurajeaza simtul independentei si ii ofera acestuia ocazia de a fi responsabil prin alegerile facute, aminteste Kidsmatter.edu.au. Asta nu inseamna ca nu il poti ghida intr-o anumita directie. Spre exemplu, in locul jocurilor pe calculator, indruma-l spre ceva mai creativ, ceva ce poate fauri cu propriile manute. Pune-i la dispozitie hartie creponata si lipici, plastilina sau piese de lego, apoi mergi pe urmele lui. Lasa-l pe el sa decida ce vrea sa foloseasca si care va fi rezultatul final.

3. Creeaza situatii favorabile rasului

Rasul are puterea de a spori creativitatea, imbunatateste sanatatea si intareste relatiile intre oameni. Un studiu al Universitatii Northwestern University condus de cercetatoarea Karuna Subramaniam arata ca imbunatatind starea de psihic a oamenilor prin ras, cresc sansele acestora de a veni cu solutii creative in rezolvarea unui puzzle din cuvinte, testul standard pentru masurarea capacitatii de solutionare a unei probleme. Cei care au urmarit un film de comedie au avut un punctaj mult mai mare la test decat cei care au urmarit un film horror.

4. Poarta discutii ipotetice cu cel mic

Un mod bun de a stimula imaginatia si cretivitatea copilului este prin adresarea unor intrebari deschise, pe subiecte ipotetice: „Cum ar fi daca oamenii ar trai in spatiu?” sau „Cum ar fi daca oamenii ar putea sa zboare?”. Astfel de intrebari il vor face pe micut sa se gandeasca la intrebare, sa o analizeze si sa isi imagineze situatia respectiva.

5. Plamadeste o poveste impreuna cu cel mic

Un exercitiu bun este acela de a construi impreuna o poveste cap - coada. Incepe tu cu prima propozitie, iar apoi spuneti pe rand cate un fragment. Va veti amuza copios la fiecare idee nastrusnica sau la fiecare personaj ciudat creat pe parcursul exercitiului.

Parents.com sugereaza o alta varianta, prin care poti sa ii oferi micutului o structura a povestii. Incepi povestea prin „a fost odata ca niciodata...”, lasand copilul sa completeze propozitia. Iata ce stucturi posibile poti folosi:

„A fost odata ca niciodata..”

„Si in fiecare zi….”

„Pana cand intr-o zi...”

„Iar apoi...”

„Si din acest motiv...”

„Pana cand in sfarsit...”

„Si au trait fericiti pana la adanci batraneti”

Exersand in fiecare zi astfel de activitati, micutul va stii cum sa infrunte orice situatie si va fi mai deschis neprevazutului. Iar, ca bonus, va veti distra copios impreuna cu fiecare ocazie.

Foto: Shutterstock; Copywright: Yuganov Konstantin,George Rudy