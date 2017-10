8 destinatii de toamna perfecte pentru o calatorie de vis

Comunicat de presa

Cand nostalgia post-vacanta incepe sa-si faca simtita prezenta, planificarea unei calatorii este optiunea 1 la care apeleaza cei mai multi calatori la nivel global. 32% dintre acestia cred ca cea mai usoara trecere de la concediu la rutina are loc daca isi mai iau cateva zile libere dupa terminarea concediului inainte sa revina la birou sau la scoala. Pentru calatorii romani, aceasta optiune este importanta intr-o proportie mai mare (46%), conform datelor momondo.ro.

Valuri de turisti au incalzit cele mai cunoscute destinatii din lume vara trecuta, insa au ramas numeroase destinatii frumoase pe care sa le explorezi liber toamna, fara riscul de a calca pe picior un alt turist in drumul spre aeroport, la hotel sau la fata locului. In zilele de toamna natura isi schimba infatisarea in culori fascinante la fiecare bataie de vant, majoritatea tarilor calde au ramas tot calde, doar ca toamna iti permit sa respiri mai bine. Mai mult, preturile la bilete de avion sunt atat de mici incat merita sa te prezinti la aeroport chiar si pentru o escapada de weekend. Ca sa fie mai usor de ales incotro iti poti lua zborul la propriu, specialistii momondo.ro au pregatit o lista cu opt destinatii ideale pentru o calatorie toamna.

1. Torino, Italia

Cand vine vorba de Italia majoritatea calatorilor au in vedere Roma, Florenta sau Venetia, astfel ca Torino ramane un colt de lume usor subestimat. Grandoarea si regalitatea acestui oras pot fi observate la aproape orice colt de strada. Palazzo Reale, Palazzo Carignano, Madama, La Venaria si bulevardele elegante incadrate de arcade sculptate cu maiestrie sunt printre cele mai evidente semne. Torino are, totodata, cel mai mare numar de cafenele pe cap de locuitor. De-a lungul vremii, aceste cafenele au fost martore pentru intelectuali si refugiati politici, artistocrati, artisti, la bella gente din Torino si de peste granite. in plus, orasul este capitala italiana a ciocolatei, unde artistii culinari de aici au fost primii inspirati de mixul dintre ciocolata si alune de padure.

2. Oslo, Norvegia



Photo credit Andreas Ronninge_Unsplash_Oslo Norvegia

Daca vrei sa vezi civilizatia la capacitatea ei maxima, planuieste o calatorie la Oslo. Calatorilor de acolo nu li se cere sa valideze cardurile de metrou pentru ca statul nu se teme ca va fi furat, cetatenii te ajuta cu draga inima sa le descoperi orasul, iar daca se intampla sa-ti uiti telefonul pe o banca in parc il poti recupera din acelasi loc. in Oslo natura exista in zeci de parcuri, insule, rauri si dealuri verzi (galben-rosiatice toamna). Pentru un peisaj cu mori de vant vechi, cascade, cafenele si tarmuri de ape, fa o plimbare de-a lungul raului Aker (Akerselva), cunoscut drept „plamanul verde din Oslo. Desi nordul Europei nu este o destinatie ieftina, in Oslo poti sa economisesti daca achizitionezi un city pass – ai intrare gratuita la 30 de muzee, piscine, transport public si altele.

3. Londra, Regatul Unit

Iubitorii de bere si de costume traditionale nemtesti se vor bucura sa afle ca in Londra lui octombrie se intampla cel mai mare Oktoberfest din intregul Regat Unit. Tot aici poti face o plimbare pe strazile din East End, incarcate de magazine retro, graffiti si piete cu de toate. Un cartier cunoscut in trecut pentru saracie si criminalitate, East End este in prezent o comoara cu istorie, unde comunitati de imigranti din toate colturile lumii si-au insemnat puternic semnele trecerii. in plus, in prima joi a fiecarei luni, in East End se deschid portile a circa 150 de galerii, cu tot cu evenimentele, expozitiile, conferintele organizate pentru iubitorii de frumos.