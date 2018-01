Cele mai vandute carti in 2017 pe Libris.ro

Comunicat de presa

Printre cele mai vandute carti se numara titluri precum “Inainte sa te cunosc” (Jojo Moyes), “Fluturi” (Irina Binder) si “Sub aceeasi stea” (John Green).

Libris.ro a intocmit cate un top 5 al celor mai vandute carti anul acesta pentru categoriile populare de pe site: beletristica, romane de dragoste, young adult, literatura contemporana si clasica, gastronomie, carti adresate copiilor, dar si adultilor pentru cresterea copilului.

In topul celor mai vanduti autori ai acestui an se afla si doi romani. Jojo Moyes conduce clasamentul, urmata de Irina Binder si Dumitru Constantin Dulcan, Dan Brown si Nealle Donald Walsch.

In clasamentul celor mai vandute 5 carti de beletristica se regasesc Dan Brown - “Origini”, Petronela Rotar- “Orbi”, dar si Igor Bergler- “Testamentul lui Abraham”. Topul este completat de Irina Binder- “Insomnii” si Jojo Moyes- “Un barbat si o femeie”.

“Trei metri deasupra cerului”, scris de Federice Moccia, este cel mai vandut roman de dragoste in 2017, urmat de “Inainte sa te cunosc” al lui Jojo Moyes, carte ecranizata in 2016. Printre cartile de dragoste preferate de romani au mai fost si “Oamenii fericiti citesc si beau cafea”- Agnes Martin-Lugand, “Ziua in care la celalalt capat al iubirii n-a mai fost nimeni”- Ioana Chicet Macoveiciuc, dar si “Uriasul gigant”- Kazuo Ishiguro.

In ceea ce priveste cartile din categoria Young Adult, o categorie populara in randul tinerei generatii Z, Gayle Forman conduce clasamentul cu volumul “Daca as ramane”, si acesta un roman ecranizat in 2014. Printre cele mai vandute carti ale categoriei pentru tineri din acest an se numara inca un roman ecranizat in 2014, “Sub aceeasi stea”- John Green, “Si soarele e o stea”- Nicola Yoon, “Fericirea incepe azi”- Jamie McGuire, precum si romanul clasic reprezentativ pentru categorie, “De veghe in lanul de secara”- J.D. Salinger.

Cele mai vandute 5 carti de literatura contemporana sunt: “Inainte sa te cunosc”- Jojo Moyes, “Fluturi” (volumele 1 si 2, editia 2)- Irina Binder, “Oamenii fericiti citesc si beau cafea”- Agnes Martin-Lugand, “Tot ce nu ti-am spus”- Celeste Ng si “Fata din tren”- Paula Hawkins. Topul de literatura clasica incepe cu volumele 1, 2 si 3 “La Medeleni”, scrise de Ionel Teodoreanu. “Romanul adolescentului miop”- Mircea Eliade. “Idiotul”- F.M. Dostoievski, “Enigma Otiliei”- George Calinescu si “O mie noua sute optzeci si patru”- George Orwell au fost si ele printre cele mai vandute carti clasice.

In acest an, parintii au cumparat pentru cei mici Carti de joc Montessori, “Povesti de seara pentru fete rebele”- Elena Favili, Francesca Cavallo, “Primele mele carti cu poze”, “Ma pregatesc sa fiu scolar” si “175 de jocuri pentru prescolari si scolari mici”.

Iar printre cele mai vandute carti pentru cresterea copilului se numara “100 de remedii naturale pentru copilul tau”- Jared M. Skowron, “Ghidul adolescentilor”- Jane Fonda, dar si “Montessori de la nastere la 3 ani”- Charlotte Poussin. Topul este completat de “Te iubesc orice-ai face!”- Ioana Chicet Macoveiciuc.

Topul celor mai vandute carti din categoria Gastronomie este alcatuit din “Mami, e gata?”- Ioana Chicet Macoveiciuc, “Carte de bucate”- Sanda Marin, “Super Food in fiecare zi”- Jamie Oliver. Urmeaza “Carte de bucate”- Silvia Jurcovan si “Diversificarea raw si vegana. Sfaturi si retete pentru bebelusi si copii mai mari”- Ligia Pop.