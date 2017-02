O importanta colectie privata de pictura romaneasca, expusa in premiera la Muzeul Colectiilor de Arta

Comunicat de presa

Muzeul National de Arta al Romaniei (MNAR), Fundatia Bonte si Institutul Cultural Roman organizeaza expozitia „Pictura romaneasca din colectia Fundatiei Bonte” la Muzeul Colectiilor de Arta. Deschisa in perioada 14 februarie – 30 aprilie 2017 publicului bucurestean, expozitia va include ghidaje speciale si activitati educative.

Reunind 57 de lucrari realizate de artisti dintre cei mai prestigiosi, dintre care nu puteau lipsi Nicolae Grigorescu, Gheorghe Petrascu, Theodor Pallady, Francisc sirato, stefan Dimitrescu, Camil Ressu, Magdalena Radulescu sau Alexandru Ciucurencu, expozitia exprima optiunea pentru configurarea unui anume specific romanesc continut intr-o colectie privata de arta. Aceasta s-a constituit in anii petrecuti in Romania de omul de afaceri portughez Alain Bonte, cel care a intemeiat fundatia cu caracter cultural care ii poarta numele si care are printre obiective promovarea artei romanesti in plan national si international.

Prezentata in anul 2016 la Palatul National Ajuda din Lisabona, expozitia curatoriata de doamna Doina Pauleanu, director al Muzeului de Arta Constanta, este oferita acum publicului din Romania, completand cu lucrari importante paleta de lucrari create in Romania in perioada 1875-1945 si aflate in colectiile MNAR.

„Faptul ca Muzeul Colectiilor de Arta va include pentru o vreme parte din colectia Fundatiei Bonte in programul sau expozitional rezulta din doua directii convergente in favoarea pasionatilor de arta: pe de o parte din dorinta noastra de a mijloci intalnirea cu colectii valoroase de arta, de a accentua importanta colectionarilor in circuitul operei de arta si, pe de alta parte, din generozitatea domnului Alain Bonte care considera ca si noi ca bucuria relatiei privilegiate cu opera de arta trebuie extinsa catre publicul larg” a subliniat Calin Stegerean, director general al MNAR.

In acelasi context, Alain Bonte, presedinte al Fundatiei Bonte, exprima un punct de vedere dedicat evenimentului: „Pentru specialistii si publicul roman, expunerea in premiera a acestui ansamblu de opere va putea constitui inca un argument in favoarea scolii nationale de arta, o pledoarie pentru originalitatea si valoarea acesteia in plan european…”.

Expozitia „Pictura romaneasca din colectia Fundatiei Bonte” poate fi vizitata la Muzeul Colectiilor de Arta din Bucuresti (Calea Victoriei nr. 111) in perioada 14 februarie – 30 aprilie 2017, de sambata pana miercuri, in intervalul orar 10.00-19.00. Accesul ultimului vizitator este permis cu o ora inainte de inchiderea muzeului.

Muzeul Colectiilor de Arta este deschis in ultima zi de sambata a fiecarei luni, pana la orele 22.00.