Semintele de chia sunt recunoscute pentru aportul de proteine, fibre, calciu, antioxidanti si omega3, aceste mici seminte fiind benefice organismului din mai multe puncte de vedere. Bogatul complex de substante nutritive ajuta la cresterea masei musculare, intaresc sistemul imunitar, ajuta la functionarea corecta a sistemului digestiv, contribuie la mentinerea unei greutati optime prin reglarea colesterolului, scad riscul aparitiei bolilor cardiovasculare si previn aparitia diabetului.

Semintele de chia fost folosite pentru prima data de catre mayasi si azteci acum mai bine de 4000 ani datorita acestor proprietati uimitoare, fiind cunoscute de secole drept un adevarat elixir natural al tineretii datorita nivelului crescut de antioxidanti care mentin corpul tanar si stopeaza degradarea celulelor, sporind astfel longevitatea.

Foto: saschanti17 /Shutterstock

Daca inca te mai intrebi de ce sa adaugi de maine aceste seminte in meniul tau, iata ce contin:

de 2 ori mai multe proteine decat alte seminte

de 5 ori mai mult calciu decat laptele

de 3 ori mai mult fier decat spanacul

cu 50% mai mult acid folic decat sparanghelul

de 15 ori mai mult magneziu decat broccoli

de 2 ori mai mult potasiu decat o banana

de 3 ori mai multi antioxidanti decat afinele

de 3 ori mai multe fibre decat cerealele

de 2 ori mai mult omega3 decat somonul

Poate nu stiai, insa aceste minuscule seminte isi maresc chiar si de 3 ori volumul in contact cu apa. In plus sunt versatile si pot fi adaugate in toate felurile de mancare:

cea mai simpla modalitate de preparare a acestora este de a adauga trei lingurite de seminte intr-un litru de apa si de a le lasa 30 minute, dupa care poti bea compozitia (pentru un gust aparte, in loc de apa poti folosi ceai)

combina iaurtul cu seminţe de chia – vor fi un deliciu dimineata!

laptele cu cereale si seminte de chia reprezinta un mix mai mult decat satios

smoothie-ul cu seminte de chia devine un preparat nutritiv si hranitor

adauga-le in shake-urile proteice sau chiar peste inghetata

amesteca-le cu ou, lapte si faina pentru a pregati cele mai gustoase clatite

adauga semintele in dressing-urile pentru salate

sunt delicioase in compozitia chiftelutelor, in budinca sau in supe. De painea cu seminte nu mai vorbim...

iar daca adaugi cateva seminte in blatul de pizza, nu numai ca iti vei face un obicei din asta, insa nu vei mai dori o altfel de pizza, atat de mult ii completeaza gustul.

Si inca ceva, ce sigur nu stiai: semintele de chia pot fi un foarte bun inlocuitor al oului in prajituri. Incearca-le si spune-ne cum ti s-au parut. Si cum te simti dupa aceea.

* Informatii oferite de expertii Sanovita

Foto homepage: mchin /Shutterstock