După terminarea liceului, adolescenții trec prin ceea ce mulți numesc examenul maturizării - bacalaureatul. Această provocare ii pregătesc pentru schimbări, pentru noi provocări, pentru o etapă mai incitantă din viitorul fiecăruia. Și pentru că ai încredere că cel drag va trece cu brio peste acest test, ar trebui să te gândești în avans să îl răsplătești cumva pentru eforturi. Ne-am gândit să îți facem câteva sugestii privind o listă de cadouri după bacalaureat. O să găsești atât atenții practice cât și unele amuzante.

Cadouri practice pentru absolvenții de liceu

Ceas cadou pentru cei ce intră la facultate

Pentru că cel mai probabil a mai întârziat uneori la școală și a mai amânat din îndatoririle de elev, un ceas modern de firmă îi va reaminti că la cursurile de la facultate nu poate lipsi la fel ca înainte. Am ales un model unisex de la brandul Orphelia. Îl poți oferi atât unei domnișoare, cât și unui domnișor. Are curea din piele maron, este pe mecanism Quartz, are funcții complete (dată, oră, secundă, minut). Stilul este casual, afișajul analogic, iar carcasa rotundă aurie.

Set cadou agendă și toc peniță

Un cadou la fel de practic pentru absolvenții de liceu, de oferit imediat după bacalaureat, ni se pare o agendă. Dar nu una simplă, ci una care vine la set cu toc pentru caligrafie și cutie cu cerneală. O sa îl responsabilizeze cumva ideea de a scrie frumos, dar mai ales faptul că poate marca într-un jurnal cele mai dragi momente pe care le va strânge îndată ce începe să locuiască singur.

Carte dezvoltare personală

Nu puține sunt cărțile motivaționale care să poate impulsiona un tânăr nehotărât (speriat) în ceea ce privește opțiunile lui de viitor. O carte pentru dezvoltare personală despre care credem că i-ar prinde tare bine după bacalaureat este “Forța gândirii pozitive” de Norman Vincent Peale. Bestseller-ul ajută oamenii să găsească puterea în ei înșiși. Cititorii descoperă în pagini tehnici care să îi impulsioneze să strângă energie pentru realizări și îndeplinire de dorințe, forță pentru obiectivele stabilite.

Cadouri amuzante de oferit după bacalaureat

Fotocarte cu poze liceu

Un cadou cute pentru după bacalaureat ni se pare o fotocarte cu pozele lui/ ei din perioada liceului. După ce strângi câteva dintre cele mai caraghioase ipostaze în care a fost surprins(ă) alături de colegi și profesori, poți personaliza un album foto. Sub umbrela “amintiri”, această fotocarte pune la dispoziție o serie de fundaluri cu design simplu și paletă de culori reduse.

Ceas de perete matematică

Matematica dă de furcă și celor care sunt pasionați de această materie, cât mai ales celor care au dificultăți în a o înțelege. Un ceas de perete care indică ora prin formule matematice s-ar putea dovedi un accesoriu cool pentru camera în care va locui după bacalaureat, în timpul facultății. Este negru ceea ce înseamnă că se integrează oriunde, funcționează pe baterii, este din plastic și cu siguranță este un cadou haios de oferit după bacalaureat.

Tricou personalizat supererou

Să reușești să termini cele doisprezece clase de liceu și mai apoi să ajungi la facultate poate fi o muncă de supererou. Și ce ar putea fi mai potrivit drept cadou după bacalaureat decât un tricou personalizat cu un personaj rupt din benzile desenate, unul care reușește imposibilul? Am găsit unul cu Superman pentru el sau cu Wonder Woman pentru ea.

