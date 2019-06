1 iunie înseamnă nu doar Ziua Copilului, ci și o scuză de a-i oferi niște cadouri care să îl bucure. Mai înseamnă și oportunitatea de a sărbători gingășia și inocența celor mici, care ar trebui să fie în centrul tuturor lucrurilor care contează cu adevărat. Și pentru că știm că tu înțelegi că sarcina de părinte presupune atât răspunderi, cât și distracție, ne-am gândit să mizăm pe joacă. Așa că îți facem - ca între prietene - câteva recomandări de jucării pe care să le oferi fetiței sau băiețelului tău. Dacă ai inspirație, ți-am recomanda să intri în lumea lui sau a ei și să vă jucați împreună.

Jocuri de îndemânare - provocări inteligente de Ziua Copilului

Un joc distractiv, extrem de cunoscut pentru generațiile veterane. Ne referim la “Prinde-mă dacă poți”, aici disponibil într-o versiune mai modernă, dar care și-a păstrat regulile - participanții trebuie să încerce să prindă codițele disponibile în cutie, prinse cu clipsuri și scai. Desigur, este ceva mai mult acolo, iar amuzamentul este garantat.

Jocuri de construcții - cadouri inteligente de 1 iunie

Dacă ai un prichindel pasionat de LEGO, atunci cu siguranță că de Ziua Copilului trebuie să îi oferi un joc de construcție. Și dacă îi place și istoria, atunci unul care are ca tematică secretele și misterele Egiptului este perfectă. Din colecția Playmobil, recomandăm acest set plin de provocări: comori, labirinturi încurcate, bijuterii, figurine, hieroglife și multe accesorii.

De Ziua Copilului oferă-i un instrument muzical

Dacă și-a descoperit pasiunea pentru muzică, pentru această artă, încurajează-l! Chiar dacă este mai micuț, asta nu înseamnă că nu se poate exprima prin intermediul notelor muzicale. Am dat peste un pian în miniatură, cu un design de pisică, ceea ce va fi dublă încântare. Dispune de mai multe opțiuni interactive: canto, joc și înregistrare.

Jucării de pluș Minions

Puțini sunt cei care rezistă pufoșeniei Minionilor! Cu siguranță că ați văzut până acum seriile de animații “Despicable Me” și ați făcut cunoștință cu aparițiile alea caraghioase gălbui și care te fac involuntar să râzi. Pentru Ziua Copilului credem că o jucărie de pluș cu un minion este perfectă, venind livrat la pachet și cu multă veselie și zâmbete.

Seturi păpuși fetițe - oferă-i cadou o Barbie!

Cel mai probabil că te urmărește în fiecare zi cum îți pregătești ținuta pentru muncă, așa că deja are și micuța ta câteva idei despre modă. Ba chiar poate că nici nu se teme să le exprime! O păpușă Barbie din colecția Fashionistas va stimula interesul copilei pentru modă și o va distra când va face combinații de look-uri vestimentare.

Jocuri clasice de societate

Oldie but goldie, un joc clasic de societate, mai ales unul personalizat cu personaje preferate va câștiga atenția copiilor. Am dat peste “Snake and Ladders Trefl” versiunea Frozen și ni s-a părut tare simpatic. Este colorat, are un ambalaj simpatic și garantează momente joviale în familie.

