De Ziua Copilului este normal ca el să fie în centrul atenției. Până la urmă, 1 iunie este ziua dedicată naivității și inocenței și este evident ca cel mic are rolul principal. Că se fac diverse activități la care puteți participa este clar, dar la fel de bine puteți transforma această sărbătoare într-o scuză de a petrece mai mult timp împreună. Și pentru asta, credem că o scuză bună ar fi să montați și să vă jucați împreună cu niște jucării de exterior. Spun montat pentru că ne-am orientat către câteva obiecte care să necesite implicare atât din partea lui, cât și a ta. Și abia mai apoi să urmeze distracția - iată:

Leagăne pentru copii - oferte de 1 iunie

Există mai multe tipuri de leagăne pentru care poți opta și multe au prețurile reduse. Noi ne-am orientat către unul mai sigur și mai mare, un leagăn cu cadru metalic cu trei locuri. Suportă până la 150 de kilograme și se recomandă copiilor cu vârstă între 3-12 ani. Locurile sunt distribuite inteligent, ansamblul având un design complex și extrem de bine gândit pentru a asigura nu doar siguranță, cât și distracție.

Îl poți vedea aici

Cadouri pentru copii: spații de joacă pentru exterior

Spațiile de joacă reprezintă o scuză pentru cei mici de a uita de masă, de teme și de alte responsabilități. Până la urmă așa ar trebui să fie când ești mic - joaca să primeze. Un centru de joacă cu șapte funcții ni se pare o idee destul de simpatică pentru copii. Se montează ușor și include un tobogan (înălțime ajustabilă cu protecții laterală), poartă de fotbal, scaun, masă, jocuri, scări, un leagăn (dotat cu bară de protecție) și coș de baschet. Ah, și centrul se poate folosi atât în exterior, cât și în interior.

Îl poți comanda aici

Trotinete: cadouri pentru copiii energici

O trotinetă este ideală pentru goana după aventuri. Noi am găsit una cu licență, ca să îl încânte și mai mult pe prichindel, una personalizată cu Toy Story. Poate duce până la 20 de kilograme și se recomandă copiilor până la 4 ani. Are trei roți (cele două din față au viraj intuitiv), platforma este antiderapantă din polipropilenă, bara de ghidon este din aluminiu, iar pe partea din spate are frână de picior. Este simplu de folosit și, mai ales, protejează copilul de eventuale incidente.

Poți vedea trotineta aici

Piscine gonflabile pentru curte: promoții de Ziua Copilului

De 1 iunie poți opta pentru cadou mai fresh, mai ales ținând cont că vremea se va încălzi curând. Dacă spațiul îți permite, recomandăm o piscină cât mai mare și încăpătoare, una să fie potrivită pentru bălăceala întregii familii. Instalarea este simplă, are pereți laterali cu 3 straturi din PVC, margine susținută de inel superior. Dispune de valvă pentru scurgere atașabilă unui furtun pentru evacuarea apei. Să înceapă distracția!

O poti comanda aici

Cadouri inspirate de 1 iunie: role pentru copii

Pentru că amuzamentul în aer liber înseamnă și mersul pe role, cu siguranță că de Ziua Copilului te poți orienta și către o pereche de role pentru a-l încuraja să facă mișcare și activitate sportivă. Modelul Laser Maxter are gheată confortabilă cu două puncte de închidere și fixare, mărimile acestuia fiind ajustabile. Îi vor plăcea aceste role, mai ales dacă i te alături într-o escapadă prin parc.

Le poti comanda aici



Foto homepage: By noBorders - Brayden Howie /Shutterstock