Banchetul este unul dintre cele mai interesante, importante și dragi momente pe care le vei păstra pentru totdeauna cu tine. Și pentru ca aceste amintiri să fie de prețuit pentru totdeauna, trebuie să arăți nemaipomenit. Cu siguranță că ai început deja goana după ținuta aceea perfectă. Te ajutăm cu niște sugestii și îți spunem că ne-am axat pe câteva rochițe baby doll pentru a obține un look neglijent și seducător.

Rochie de banchet cu dantelă stil baby doll

Poate că negrul nu este prea tineresc, dar rochia Amber pe care am găsit-o noi este extrem de feminină. Din dantelă și stofă pentru o apariție inedită, această rochie de banchet are croiala cloș, mânecile scurte, decolteu în V și guler tunică. La bust se remarcă prin dantelă ornamentală și are și niște buzunare ascunse pentru a avea la îndemână lucrușoare de care nu te poți lipsi.

Rochie cloș pe umăr pentru banchet

Pentru banchet, am găsit o rochie still baby doll de inspirație grecească. De lux, pe umăr, este din voal și căptușită pe interior. Cu un aspect deosebit dat de un accesoriu-floare oversize într-o parte și de volănașele suprapuse de pe suprafața rochiei, aceasta este și ușor evazată. În talie are un cordon cu elastic care îmbracă frumos talia.

Rochie verde cu broderie în croială baby doll

Elegantă și cu o înfățișare de lux, această rochie verde are o broderie florală în partea de sus și tull voluminos în multiple straturi în partea de jos. Aceasta are o textură vaporoasă, este lejeră și are un decolteu discret tip bărcuță, ceea ce o face perfectă pentru purtat la petrecerea de final de an.

Rochie tip corset pentru banchet cu fustă baby doll

Dacă îți place turcoazul, am găsit o rochie de banchet în această nuanță vibrantă. Cu corset, din tull, căptușită pe interior și cu bust buretat, această este accesorizata cu cordon subțire - cu terminație fundă. Este o ținută de ocazii, spectaculoasă - fără mâneci, cu spatele gol, cu decolteu.

Rochie baby doll cu tull

Într-un lila șters, această rochie midi de banchet colorată ca floarea de lavandă poate deveni o preferată de-a ta. Are două straturi de tull, un design feminin și lasă umerii dezgoliți. Are niște bretele din voal pe umeri, care cad delicat pe brațe. O combinație de materiale ușoare și lejere, o rochie care pune în evidență silueta.

Rochie baby doll din material satinat cu paiete

O opțiune ceva mai interesantă, ar fi rochia aceasta de ocazie, din material satinat și cu aplicații cu paiete. Are volănașe, bust buretat, croială evazată în cloș și cu pliuri ample, decolteu adânc în V, mâneci scurte. O piesă vestimentară cochetă, fluidă, cu broderie specială.

