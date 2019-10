Comunicat de presa

Intampina sezonul rece cu un manifest stilistic ce sfideaza cu ironie si inteligenta stereotipurile fast fashion! Curentul Basic Chic castiga intotdeauna primul loc pe catwalk-urile urbane si Londë Studio iti propune exact acele piese ce vor transforma orice tinuta casual intr-un moment epic.

Iata ce nu trebuie sa lipseasca din dressing:

Rochia mulata stretch

Londë Studio reinterpreteaza un articol vestimentar inspirat de familiile regale, adaptandu-l tendintelor momentului: delimiteaza linia taliei fara a dezvalui prea multe si ofera o doza de senzualitate print-un decolteu in V cu vedere la spate.

Pantalonii evazati

Inlocuieste previzibilul beige cu varianta sa mai curajoasa- kaki si bucura-te de nenumarate combinatii. Pantalonii evazati se poarta cu aproape orice iar in acest sezon mizeaza pe combinatiile castigatoare total look sau stilizeaza-i cu un pulover de lana rosu sau o maleta de casmir in culori neutre.

Top-ul de inspiratie rock

Stefana Ludusan rafineaza stilul rock pentru Londë Studio intr-un top asimetric, glamour, pe care il poti camufla sub un sacou la birou si expune dupa lasarea serii impreuna cu o fusta mulata sau o pereche de pantaloni cu talie inalta si bocanci.

Camasa lunga

Fie ca o porti pe post de rochie cu kitten heels sau peste un outfit sport, camsa Arbor este pe cat de atragatoare pe atat de versatila, permitand nenumarate combinatii stilistice de iarna.

Descopera intreaga colectie Londe Studio exclusiv online, pe www.londestudio.com