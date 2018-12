De Sarbatori, Farmec vine cu seturi cadou pentru cei dragi

Comunicat de presa

Farmec, producator roman de cosmetice, anunta lansarea pachetelor speciale de sarbatori, ce cuprind cele mai apreciate si recent lansate produse din portofoliul companiei. Seturile în editie limitata sunt create pentru a-i surprinde pe cei dragi si sunt disponibile în 25 de variante diverse, ce includ produse ale gamelor: Doina, Gerovital H3 Evolution, Gerovital H3 Hyaluron C, Gerovital Plant, Gerovital H3 Men, Gerovital H3 Classic si Farmec Argan Plus.

“Farmec este o companie de referinta în segmentul cosmetic, produsele noastre fiind integrate în ritualurile zilnice de frumusete ale consumatorilor. Încrederea reciproca pe care am dezvoltat-o cu consumatorii nostri ne-a motivat substantial sa îndeplinim nevoile lor si sa ne aliniem tendintelor de consum din perioada sarbatorilor. Astfel, în fiecare an, încercam sa le rasplatim devotamentul si sa îi surprindem cu pachete care vin sa le usureze procesul de cumparaturi, oferindu-le solutii atractive pentru cadour”, a declarat Claudia Palacian, Manager de Produs Farmec.

Seturile pentru sarbatori sunt destinate îngrijirii tenului, parului si corpului si aduc consumatorilor discount-uri promotionale sau produse si accesorii oferite cadou.

Caseta Gerovital H3 Hyaluron C include o crema antirid de zi, bogata în acid hialuronic pur si lipozomal, Niacinamida si Vitamina C si un gel de dus Full of Energy care îi ofera pielii un boost de energie. La cumpararea acestui pachet, consumatorii beneficiaza de un discount promotional. De asemenea, din gama castigatoare la Premiile Piata din acest an, este disponibila si o borseta compusa din crema antirid de zi si apa micelara, produse cu un efect intensiv de hidratare.

Din gama Gerovital H3 Evolution sunt disponibile 3 casete si o borseta, compuse din produse cosmetice destinate îngrijirii zilnice, precum creme antirid, creme hidratante, produse de curatare a pielii, deodorante si geluri de dus. Fiecare caseta si borseta beneficiaza de un cadou.

Kit-ul de calatorie Minitravel contine un deodorant antiperspirant Fresh din gama Gerovital H3 Classic, o pasta de dinti din gama Aslamed, un sampon cu jojoba din gama Argan Plus si cadou doua plicuri de crema antirid de zi din gama Gerovital H3 Hyaluron C.

Din gama completa de îngrijire pentru barbati, Gerovital H3 Men, sunt disponibile 3 casete si 3 borsete care includ produse pentru fata si corp, sampoane, deodorante, produse pentru si dupa barbierit, care curata eficient, hidrateaza optim si ofera o senzatie de confort.

Producatorul clujean ofera si pachete speciale ale brandurilor Doina, Argan Plus, Gerovital H3 Classic si Gerovital Plant, cu oferte si cadouri inedite. La caseta Argan Plus, cadoul pregatit este o bentita de par neagra.

Toate seturile speciale sunt disponibile pe site-ul online www.farmec.ro, în magazinele de brand Farmec si Gerovital, precum si în hypermarketuri, supermarketuri si magazinele de specialitate din tara.