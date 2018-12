Studiu: 65% dintre romani cauta cadouri de Craciun in magazinele online

Comunicat de presa

Romanii se inspira din mediul online si cumpara, adesea, din magazine fizice cand vine vorba de cadouri pentru cei dragi de sarbatori. Asta reiese dintr-un studiu realizat de iLux.ro pe un esantion de 261 de persoane. Peste 60% dintre respondenti isi gasesc in principal inspiratia pentru cadourile de Craciun din magazinele online specializate pe zona de cadouri, dar nici magazinele fizice sau retelele de socializare nu sunt de neglijat. Cu toate acestea, 82% dintre romani prefera sa le achizitioneze direct din Centre Comerciale/ Malluri, in ciuda aglomeratiei din perioada sarbatorilor.

Goana pentru cumpararea cadourilor de Craciun nu incepe niciodata prea devreme. 14,3% dintre romani au afirmat ca au achizitionat deja cadouri cu o luna - doua inainte de luna decembrie, iar 30% au cumparat cadourile la reducere, in campaniile de Black Friday de anul acesta. Dupa Black Friday, perioada de achizitie a tuturor cadourilor se intinde pentru mai mult de 50% dintre romani chiar pana in zilele dinaintea Craciunului.

Cosul mediu pentru cadourile romanilor de Craciun: peste 300 lei

45,3% dintre romani au afirmat ca planuiesc sa ofere cadouri de Sarbatori pentru 3 - 9 persoane, in topul preferintelor fiind sotul/sotia si ceilalti membri ai familiei. Cosul mediu sau valoarea totala a cadourilor se incadreaza intre 300 si 1000 lei. Cu toate acestea, 59,4% spun ca ar depasi acest buget daca ar fi vorba despre cadoul pentru sot/sotie, in timp ce 29,4% ar fi dispusi sa acorde un buget suplimentar pentru cadourile pentru parinti/socri.

15% au afirmat ca au cumparat un cadou in valoare de peste 1000 lei de sarbatori.

Alegerea cadoului potrivit pentru ce dragi de Sarbatori nu este o sarcina usoara. Raportul calitate-pret si functionalitatea produselor sunt criteriile cele mai importante pe care romanii le iau in considerare in alegerea cadoului, romanii preferand sa ofere lucruri utile in detrimentul surprizelor spectaculoase.

In ceea ce priveste tipurile de cadouri, romanii aleg sa daruiasca lucruri alese pe baza aspectului (43,5%), dar aleg mai curand cadourile folositoare pentru cei dragi (46%). Estimarile arata ca anul aceste printre cele mai populare cadouri (60,9%) se numara cele utile, care au o poveste (casete bijuterii, cutii ceasuri, truse manichiura, seturi si accesorii barbierit, etc), urmate de accesorii fashion (genti, portofele, ceasuri, bratari, etc) – 58,4% si articole vestimentare – 50,9%.

46.6% dintre romani au afirmat ca nu vor participa la Secret Santa anul acesta, indiferent daca ne referim la cel organizat in cadrul firmei sau intre prieteni. Cu toate acestea, 87,7% aleg sa cumpere alaturi de colegi un cadou de Sarbatori pentru sef/sefa, nu individual.