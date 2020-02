A fost abuzată și folosită de soțul ei și și-a relansat cariera de una singură la aproape 40 de ani. Tina Turner și-a găsit eliberarea și s-a regăsit pe sine cu ajutorul spiritualității, devenind un model pentru femeile din întreaga lume. Iată cîteva lecții de curaj și supraviețuire de la celebra cântăreață.

Lecții de viață de la Tina Turner

"Cincizeci este noul 30. Șaptezeci este noul 50. Nu există reguli care să spună că trebuie să te îmbraci într-un anumit fel sau să fii un anumit mod. Trăim timpuri interesante pentru femei."

"Cred că dacă te vei ridica și îți vei urma chemarea, viața se va deschide pentru tine. Ceva te motivează să te miști."

„Dacă ceva te nemulțumește,orice te trage în jos, elimină-l din viața ta. Pentru că vei descoperi că atunci când ești liberă, adevărata ta creativitate, adevăratul tău sine, ies la iveală."

Foto: By Eugenio Marongiu /Shutterstock

"Oamenii cred că viața mea a fost grea, dar eu o văd ca pe o călătorie minunată. Cu cât înaintezi în vârstă, cu atât îți dai seama că nu este despre ceea ce s-a întâmplat, ci despre cum te-ai raportat la ceea ce s-a întâmplat.”

„Cel mai mare secret al meu de frumusețe este să fiu fericită cu mine însămi. Este o greșeală să crezi că ești ceea ce pui pe tine. Cred că felul în care arăți are legătură cu felul în care te simți față de tine și de viața ta. ”

„Moștenirea mea este că mi-am păstrat traseul de la început până la sfârșit, pentru că am crezut în ceva din mine.”

„Nu am avut pe nimeni. Într-adevăr, nu am avut nici o bază de susținere în viață, așa că a trebuit să-mi croiesc propriul drum. Întotdeauna, de la început. A trebuit să mă avânt în lume și să devin puternică pentru a-mi descoperi misiunea în viață."

"Adevărata putere care a generat succesul pe care îl am acum a fost ceva ce am găsit în mine - ceva care este în noi toți".

"Nu te poți agăța de vârstă sau de frumusețe, pentru că vei sfârși prin a vâna ceva la care nu vei mai reveni niciodată."

„Dorința mea este să le ofer oamenilor acel adevăr care îi va ajuta să se răzgândească. Când se va întâmpla asta, îmi voi fi îndeplinit misiunea”

* Un articol de Andreea Billig, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want"

Foto fr si main: By Cristina Conti /Shutterstock

