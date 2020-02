Supranumită Ingerul Albastru, Marlene Dietrich rămâne una dintre marile dive de la Hollywood. Cu o voce gravă, o siluetă de invidiat, o privire hipnotică și o personalitate controversată, rămâne un model de feminitate. Iată cincisprezece vorbe de duh despre feminitate, iubire, emoții.

Marlene Dietrich: 15 vorbe de duh despre feminitate, iubire, emoții

1. Mă îmbrac pentru imagine. Nu pentru mine, nu pentru public, nu pentru modă, nu pentru bărbați.

2. Prietenia este un cadou prețios care nu poate fi cumpărat sau vândut. Valoarea ei este mai mare decât a munților de aur. Dacă îi ceri lui Dumnezeu un dar, mulțumește-i dacă nu îți trimite perle sau diamante, ci iubirea și încrederea prietenilor. Este vorba despre prietenii pe care îi poți suna la 4 dimineața.

3. Nu poți trăi fără iluzii, chiar dacă trebuie să lupți pentru ele.

4. O îngrijire atentă poate întineri o femeie cu douăzeci de ani, dar nu poate păcăli o scară.

5. Dragă, picioarele nu sunt atât de frumoase, știu doar ce să fac cu ele.

6. Dacă vrei să scapi de prejudecăți, trebuie să călătorești.

7. În Europa, nu contează dacă ești bărbat sau femeie - facem dragoste cu oricine ni se pare atractiv.

8. Șampania te face să simți că e duminică și că urmează zile mai bune.

9. Să trăiești tristețea în profunzime este o experiență la fel de importantă ca a fi extrem de fericit.

10. Nu cred că avem un „drept” la fericire. Dacă ți se întâmplă să găsești fericirea, spune mulțumesc.

11. Pentru a fi completă ca femeie ai nevoie de un stăpân și în el o busolă pentru viața ta. Ai nevoie de un bărbat pe care să-l admiri și să-l respecți. Nu e de mirare că ești nemulțumită dacă îl detronezi, iar femeile nemulțumite nu sunt iubite prea mult timp.

12. Iubește pentru bucuria de a iubi și nu pentru ofrandele inimii altcuiva.

13. Odată ce o femeie și-a iertat bărbatul, nu trebuie să-și reîncălzească păcatele la micul dejun.

14. Ceea ce un bărbat observă mai întâi la o femeie este dacă ea îl observă.

15. Fiecare ființă umană are nevoie să vorbească cu cineva. În această țară nimeni nu are timp. Se pare că a vorbi cu un prieten nu mai este la modă. Acum trebuie să plătești bani pentru a merge la un terapeut.

* Un articol de Andreea Billig, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want"

