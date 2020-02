O relatie reusita este precum reteta unei prajituri. Are nevoie de ingrediente de cea mai buna calitate, de rabdare si atentie pentru ca produsul sa fie cel dorit. In acest sens, putem spune ca o relatie are nevoie de cateva ingrediente absolut necesare cum ar fi:

1. Comunicare.

Foarte multe persoane confunda verbalizarea frustrarilor cu o forma de comunicare. Diferenta o face tonul, dar si continutul. Daca va doriti o comunicare de calitate, aveti grija sa folositi un ton adecvat, dar si cuvinte frumoase care sa inspire pe celalalt sa va ofere ceea ce va doriti. Nu mizati pe experienta partenerului, pe faptul ca acesta va simti ceea ce va doriti sau ca va poate citi gandurile. Cea mai scurta cale pentru a va implini dorintele o reprezinta comunicarea afectiva.

2. Respect, sprijin, afectiune.

Sunt trei atuuri ce va pot valoriza personal si in egala masura va pot oferi o viata de cuplu plina de satisfactii. In acest sens, incercati sa va sprijiniti partenera/ul in privinta planurilor de viitor, cautati impreuna cai de rezolvare a situatiilor mai grele. Complimentele, cadourile, gesturile, mangaierile, alintul, sunt elemente ce condimenteaza o relatie de cuplu fericita.

3. Treburile casei.

Intr-o familie moderna, ambii parteneri contribuie la bunul mers al gospodariei. Nu mai exista formula in care doar femeia spala, calca, face curatenie, iar barbatul duce doar gunoiul. Acum aveti posibilitatea sa va ajutati partenera punand rufe la spalat, ocupandu-va de facturi sau platind pe cineva care sa faca curatenie. Trebuie doar un pic de bunavointa si de respect pentru femeia de langa voi.

4. Bugetul familiei.

Contribuiti fiecare intr-un mod in care sa va simtiti implicati pe masura potentei financiare in bunul mers al casniciei.

5. Prietenii: toxici, comuni, separati.

Este important sa scapati de prietenii toxici, aceea care pot strica bunul mers al cuplului. Ei sunt cei care va implica partenerul in activitati adictive: alcool, droguri, jocuri de noroc, lipsa de acasa. Este important sa comunicati in legatura cu acestia si sa ajungeti amandoi la concluzia ca sunt incompatibili cu ideea de familie. Apoi este important sa aveti prieteni comuni, alaturi de care sa va petreceti un timp de calitate. Dar si prieteni personali, care sa va aminteasca de copilarie sau de momente din trecutul vostru in care v-ati bucurat impreuna de anumite realizari.

6. Preocuparile comune, dar si cele separate.

Este important, pentru orice casnicie, ca partenerii sa aiba activitati in comun, dar si separat. Activitatile in comun sunt cele care va arata cat de mult si de bine va completati. Cele separate va ajuta sa va pastrati si un soi de independenta.

7. Sexul.

Este un condiment foarte important ce va poate fi binecuvantare sau blestem. In acest sens, este bine sa va comunicati asteptarile, fanteziile sau scenariile care vi se par incitante (compatibile cu ideea de familie), pentru a avea o viata sexuala implinita.

Bineinteles ca in alchimia unui cuplu sunt foarte multe elemente ce pot aduce satisfactia pentru ambii parteneri. Am amintit doar cateva mai comune. Daca aveti alte probleme ce va umbresc bucuria, incercati sa apelati la un psihoterapeut. Impreuna cu acesta, se poate concepe un plan personalizat care poate fi pus apoi in practica pentru a reusi sa va readuceti bucuria si satisfactia unei familii implinite.

* Un articol de Constantin Cornea, psihoterapeut la Clinica Psievolution

