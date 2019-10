Testul “Inchide pumnul” este un pseudo test de personalitate pe cat de simplu, pe atat de distractiv si eficient in a-ti caracteriza personalitatea. Percepe-l ca pe un joc amuzant, dar s-ar putea ca rezultatele sale sa ti se pare incredibile sau cel putin sa te ia prin surprindere. Ce trebuie sa faci? Ei bine, fara sa stai pe ganduri, inchide pumnul si sa te uiti la modul in care arata pumnul tau strans.

Degetul tau mare se afla deasupra aratatorului (ca in fotografia 1?)?

Degetul tau mare se afla in interiorul pumnului, sub celelalte degete (ca in fotografia 2)?

Sau degetul tau mare se afla in exterior, peste celelalte degete (ca n fotografia 3)?

Mai jos, descopera ce spune modul in care iti strangi pumnul despre personalitatea ta!

1. Daca degetul tau mare se afla deasupra aratatorului

Esti o persoana prietenoasa, empatica si delicata, cu un suflet altruist, bland si nobil, dar care va invata de-a lungul vietii sa stabileasca limite, prioritati si cum sa se iubeasca pe sine mai mult. Generozitatea ta este innascuta si iti place sa daruiesti si sa ii vezi pe cei din jurul tau fericiti. Emotiile inseamna viata pentru tine si pentru binele celor dragi esti dispusa sa mergi pana la capatul pamantului si inapoi. Crezi in prietenie si prietenii tai te apreciaza si te iubesc pentru ceea ce esti si gandesti. Desi te descurci onorabil in societate si pari o persoana sociabila, care se adapteaza usor, te simti bine si in elementul tau, in grupuri mai mici si in cercul tau de prieteni apropiati.

In iubire, te indragostesti greu, dar iubirea ta este pe viata si conexiunile emotionale pe care le stabilesti cu cei pe care ii vei intalni de-a lungul vietii sunt intense si vor avea un impact puternic si in sufletul celor cu care interactionezi. Chiar daca pari o persoana romantica, ai simtul realitatii bine dezvoltat si iti place sa planifice si sa te organizezi astfel incat sa reusesti in tot ce ti-ai propus. Uneori emotiile te pot distrage de la calea ta. Este adevarat ca aceste persoane pot avea tendinta de a-si gasi mai greu drumul in viata, dar in cazul in care vor trebui sa astepte mai mult pentru a-si vedea visurile indeplinire, rabdarea si consecventa lor va fi dublu rasplatita in a doua parte a vietii.

2. Daca degetul tau mare se afla in interiorul pumnului, sub celelalte degete

Esti o persoana inteligenta, sincera, responsabila si loiala, un om care inspira incredere si pe care cei din jur se pot baza la nevoie. La o prima impresie, esti o persoana linistita, tacuta, care nu isi face tocmai usor noi prieteni, dar care stie cum sa ii pastreze pe cei vechi. Esti sigura pe tine si increzatoare in propriile forte. Chiar daca unele dintre aceste persoane pot fi timide, stii bine ce iti doresti de la tine si de la viata, dar si de la ceilalti.

In acelasi timp, esti o persoana ambitioasa si nu te dai batuta atunci cand vine vorba de a da o forma concreta si palpabila dorintelor, obiectivelor si visurilor tale. Ai o viata interioara bogata, dar poti intampina dificultati in a te destainui celorlalti si rareori dezvalui integral lucruri despre tine. De aceea o buna parte dintre cei din jur te percep ca fiind o persoana misterioasa, pe care isi doresc sa o descifreze si care ii fascineaza deopotriva.

Simti intens si de multe ori emotiile tale sunt puternice, insa ai tendinta de a le interioriza. In acelasi timp, esti o persoana orientata spre gasirea de solutii, cu o minte ascutita si viziunile tale inedite si eficiente asupra lucrurilor ii face pe ceilalti sa te respecte. Excelezi in activitatile individuale in detrimentul celor de grup. Ai tendinta insa de a fi perfectionista si prea critica cu tine, iar asteptarile de la tine si de la ceilalti iti pot provoca anxietate uneori.

3. Daca degetul tau mare se afla in exterior, peste celelalte degete

Esti o persoana cu nenumarate talente si abilitati, care se face cu usurinta remarcata in mediul in care se afla, mai ales ca ai un grad mare de sociabilitate care te ajuta sa iti faci prieteni cu usurinta. Legi conversatii usor, iei initiativa foarte des si esti plin de idei carora doresti sa le dai viata cat mai repede prin intermediul propriilor actiuni si al celorlalte persoane din mediul tau. Carisma ta este ca un magnet pentru cei din jur. In plus, esti o persoana volubila si deschisa, care nu ezita sa spuna lucrurilor pe nume sau ceea ce gandeste, chiar daca nu este pe placul celor din jur. Te enervezi insa cu usurinta si ai tendinta de a-ti pierde rabdarea prea usor.

Marele tau atu este ca esti un om autentic si asumat. Nu incerci sa impresionezi pe nimeni sau sa fii altfel decat esti pentru a te face placut celorlalti. De asemenea, nu intampini dificultati nici in a-ti arata emotiile si sentimentele, chiar daca risti sa pari vulnerabil in ochii celorlalti. Cu toate acestea, uneori, cand simti ca te apropii prea mult de o persoana, ai tendinta de a face un pas inapoi, de teama de a nu suferi sau de a nu da prea mult din “casa”, aka interiorul tau.

Ai o mare capacitate de automotivare si nu te dai in laturi de la munca, mai ales daca aceasta te aduce aproape de succes si de obtinerea a ceea ce iti doresti de la viata. Iti planifici obiective pe termen scurt, dar ai in vedere si telurile pe termen lung, la care lucrezi pas cu pas. Totodata, ai pareri si opinii pertinente, pe care le sustii pana in panzele albe si in sprijinul carora vii si cu argumente puternice cand este cazul.

