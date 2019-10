Sarbatoreste magia Craciunului in mijlocul orasului, alaturi de toti colegii tai de birou, cu servicii de 5 stele. Atmosfera, mancarea si muzica buna sunt secretul oricarei petreceri reusite. Este momentul oportun pentru a-ti rasplati angajatii si colaboratorii cu o petrecere de care sa-si amintesca tot anul.

Beneficiaza de un Prosecco Bar la inceputul petrecerii, contractand evenimentul pana pe data de 15 octombrie. O varietate de meniuri la alegere, dar si oferte concepute pentru cei care doresc sa petreaca in mod traditional sau modern, iti fac munca mai usoara pentru a alege exact ce fel de petrecere iti doresti alaturi de colegii tai. Acestea pornesc de la 35 de euro de persoana pentru o petrecere cu masa servita tip bufet si concept modern de club, de la 43 de euro de persoana cu servire la masa si un concept traditional.Chef Ashlie Dias, castigatorul premiului Chef-ul anului 2019 in industria hoteliera, obtinut in cadrul evenimentului Top Hotel Awards, alaturi de echipa sa, a conceput un meniu complex cu influente din bucataria internationala, bucataria asiatica si, ca un element nou anul acesta, a integrat in colectia de retete si preparate specifice bucatariei romanesti. Din meniu nu lipsesc nici delicioasele prajituri de la faimoasa cofetarie Centro Cakes, dar nici celebrul cozonac preparat in stil bucovinean completand astfel petrecerea cu note dulci si aromate specifice sezonului rece.

Diversitatea si versatilitatea saliilor din cadrul hotelului Sheraton Bucharest va permit sa organizati atat receptii de dimensiuni mai mici, cat si petreceri grandioase. Alege dintr-o varietate de spatii functionale, bucurandu-te de stralucirea si ambianta eleganta pe care le ofera hotelul.

Platinum Ballroom

Cea mai spectaculoasa sala a hotelului impresioneaza prin mobilierul elegant si sistemul de lumini personalizat. Spatiul de 300 de metri patrati poate primi pana la 170 de invitati si ofera o terasa exterioara privata.

Iridium Ballroom

Personalitatea sa distincta o recomanda ca spatiul perfect, cu o suprafata de 530 de metri patrati, o capacitate de 230 de persoane si o terasa exterioara.

Arizona & Colorado

Cele doua sali sunt foarte versatile si adaptabile multor planuri, astfel incat va veti bucura de o

petrecere personalizata alaturi de pana la 65 de oaspeti.

Avalon Restaurant

Avalon isi intampina musafirii cu un design elegant si un spatiu potrivit pentru 100 de persoane, fiind ideal pentru evenimentele restranse.

Pe tot parcursul planificarii, colegii nostri vor fi alaturi de dumneavoastra pentru a gasi cele mai bune solutii, astfel incat petrecerea voastra sa fie asa cum ati visat.

Te asteptam cu drag sa-ti personalizam oferta pentru petrecerea companiei tale!

Pentru mai multe detalii privind organizarea petrecerii de Craciun ne puteti scrie pe adresa sales@sheratonbucharest.com sau la numarul de telefon: (+40) 21 201 50000

Despre Sheraton Bucharest Hotel

Situat in centrul oraşului Bucureşti, la caţiva paşi de principalele linii de transport public, Sheraton Bucharest Hotel face parte din cel mai mare grup hotelier la nivel mondial, Marriott International, cu peste 6700 de hoteluri, in 130 de tari.

Hotelul ofera o gama completa de facilitaţi, cum ar fi acces gratuit la internet WiFi de mare viteza şi serviciu de concierge. Cele 270 de camere şi suite sunt dotate cu patul Sheraton Sleep Experience®, TV cu ecran plat şi opţiuni de divertisment in camera.

Experienta culinara oferita de restaurantele Avalon, respectiv Benihana combina ingrediente alese cu atenţie cu cele mai noi tehnici de gatit. De asemenea, hotelul pune la dispoziţie Centro Bar, un lounge bar confortabil, precum şi Centro Cakes, care poate cuceri pe oricine cu deserturile sale de design.

Va puteţi incepe ziua cu un antrenament la centrul fitness sau o sesiune de inot in piscina Skyview Pool SPA, care işi aşteapta oaspeţii cu panorama asupra cerului dar si asupra orasului. Piscina incalzita este dotata cu un sistem special de inot contra unui curent de aer sau apa, 3 zone de hidromasaj şi 2 fantani pentru masaj cervical. Pentru o sesiune completa de rasfaţ este disponibila si o gama variata de tratamente SPA.

Pentru mai multe detalii, va rugam contactati:

Anita Panait

anita@brandelligence.com

Vizionare placuta