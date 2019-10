Fiecare întâmplare din viața noastră are un mesaj, fiecare relație, inclusiv cea pe care o catalogăm toxică, are un dar. Atunci când ai puterea să te scuturi, să realizezi că lumea nu începe și nu se termină cu acel bărbat și mergi mai departe, începi să vezi ce anume ai primit.

Asta nu înseamnă nici pe departe să stai într-o relație care nu te onorează și care te trage în jos, ci pur și simplu să mulțumești pentru lecție și să te eliberezi în loc să rămâi agățată de trecut prin neiertare, resentimente, mânie.

Iată cele 4 daruri ale unei relații toxice:

1. Te ajută să te vindeci.

Tindem să replicăm în relațiile de cuplu ceea ce am văzut în acasă, între părinții noștri, să căutăm parteneri, chiar și inconștient, care sunt similari cu părintele de sex opus. Dacă tatăl tău ți-a oferit o iubire condiționată, la fel se va comporta și partenerul tău atâta vreme cât nu vindeci rana. Primul pas este să o conștientizezi, iar partenerul toxic te ajută să faci asta.

Foto: By StepanPopov /Shutterstock

2. Te ajută să te accepți așa cum ești.

Un partener dificil poate fi și o oglindă care îți arată ceea ce nu accepți la tine însăți. Este vorba de acele aspecte care te deranjează și te scot din sărite. Văzându-le la altcineva, le poți recunoaște și integra în personalitatea ta căutând să găsești aspecul lor pozitiv. Spre exemplu, zgârcenia este ceva negativ, însă cumpătarea te ajută să ai liniște sufletească și să nu duci niciodată lipsă de nimic.

3. Te ajută să fii mai puternică.

E nevoie de curaj și putere să ieși dintr-o relație toxică mai ales atunci când îți subminează stima de sine și încrederea în propria persoană. Dar odată ce reușești să găsești acest curaj în interiorul tău, acesta nu te va mai părăsi niciodată.

4. Te ajută să devii stăpână pe viața ta.

Până în acest moment, viața ta s-a învârtit în jurul unei persoane și ale capriciilor ei. De acum înainte, lucrurile sunt diferite. Îți dai seama că nu ai nevoie de un partener pentru a lua cele mai bune decizii pentru tine și a-ți construi viața.

* Un articol de Andreea Billig, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want"

Foto fr si main: By sakkmesterke /Shutterstock

Vizionare placuta