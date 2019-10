Mulți dintre cei care își încep călătoria spirituală spun că le este greu să renunțe la a-i mai judeca pe ceilalți. Aceasta este o tendință pe care o avem majoritatea dintre noi, dar care nu aduce nimic bun, mai ales că întotdeauna culegem ceea ce semănăm. Iată ce se întâmplă atunci când judeci pe cineva.

1. Judecata te duce în trecut

Când îi judecăm pe ceilalți, judecăm cu adevărat propria imagine inconștientă despre ei. Cu toții aducem „bagajul” trecutului cu noi în momentul prezent și unul dintre modurile în care se poate manifesta este printr-o serie de imagini inconștiente pe care le proiectăm asupra celorlalți. Aceste imagini se bazează pe experiențele noastre din trecut - nu pe ceea ce se întâmplă de fapt în prezent. Așadar, de fiecare dată când cineva iese din cadrul uneia dintre aceste „imagini” mentale și emoționale, acea situație este percepută ca o amenințare.

Tendința de a-i judeca pe ceilalți își are rădăcina în această frică. Când devenim cu adevărat conștienți de ceilalți, nu îi mai putem judeca. Le intuim starea interioară ascunsă, îi putem vedea similitudinea cu a noastră și nu am face nimic să le agravăm durerea.

Foto: By Pressmaster /Shutterstock

2. Judecata te împiedică să te bucuri

Ai observat că atunci când judeci pe cineva, orice bucurie dispare? Atunci când adoptăm o viziune negativă asupra lucrurilor și a oamenilor pe baza condiționării trecute, nu putem experimenta viața în momentul prezent și nu putem vedea binele pe care aceasta ni-l oferă.

3. Judecata provine dintr-o neînțelegere fundamentală.

Atunci când îi judecăm pe ceilalți pornim de la credința falsă că natura noastră este oarecum diferită, superioară lor. Dar adevărul este că avem cu toții aceeași natură. Ceea ce ne diferențiază de cei pe care îi judecăm este doar o diferență temporară într-un anumit timp și anumite circumstanța care ne creează iluzia superiorității. Cândva, undeva, rolurile se vor schimba.

4. Ceea ce judeci la altcineva spune mai multe despre tine decât persoana pe care o judeci.

Faptul că judecăm pe cineva nu face ca acea persoană să ne enerveze mai puțin. Nu servește decât pentru a ne distrage atenția de la a vedea de cât de puțin este nevoie pentru a ne enerva.

5. Atunci când îi judeci pe ceilalți pe baza greșelilor lor din trecut împotriva ta, îi împiedici să se schimbe în bine.

Relațiile noastre din trecut nu ar trebui să determine neapărat cum ne purtăm în prezent. Universul ne oferă nenumărate șanse pentru a ne transforma, iar noi avem misiunea de a le oferi acest dar și altora.

* Un articol de Andreea Billig, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want"

Foto fr si main: By igorstevanovic /Shutterstock

