Ții la silueta ta, încerci să consumi alimente cât mai sănătoase, la un interval regulat de timp în fiecare zi, îți numeri caloriile chiar și încerci să faci și sport, chiar și 45 de minute, atunci când programul îți permite. Faci totul așa cum trebuie, dar uneori simți nevoia să treci și printr-o zi fără restricții alimentare, însă îți e teamă că o astfel de zi îți poate distruge toată munca depusă.

Dacă nu ești sportivă și nu încerci să rămâi la un anumit nivel de grăsime corporală, atunci trebuie să te mai relaxezi atunci când vine vorba despre celebra „cheat day”, adică ziua în care poți să mănânci aproape ce vrei. Prima și cea mai importantă regulă a unei astfel de zile este să rămână o singură zi și să nu se mai repete în următoarele săptămâni.

Mai multe studii chiar recomandă o astfel de zi, fie că alegi să îți gătești ceva sau să apelezi pentru o livrare de pizza la domiciliu. Oricum ai proceda, atâta timp cât știi că este vorba doar despre o zi la un interval mare de timp, nu vor fi probleme. Așa cum abdomenul plat nu se construiește într-o zi, nici burta nu apare peste noapte.

5 motive pentru care studiile recomandă o zi fără restricții alimentare:

1. Te ajută să îți echilibrezi hormonii

Apetitul tău este controlat de doi hormoni foarte importanți, și anume grelina și leptina. Primul este responsabil pentru starea de foame, în timp ce al doilea pentru senzația de plin, iar atunci când treci printr-o perioadă de fasting, adică multe ore în care nu mănânci, pentru că încerci să limitezi numărul de calorii consumate, nivelul de leptină va scădea dramatic, în timp ce grelina va crește foarte mult. Un studiu a arătat că o masă bogată în carbohidrați poate ajuta la creșterea cu până la 30% a nivelului de leptină chiar și la 24 de ore după ce a fost consumată.

2. La nivel psihic este o formă de recompensare

Atunci când depui un efort considerabil și pe termen lung pentru a atinge unele obiective din punct de vedere fizic, te poți epuiza psihic la un moment dat. Un studiu publicat în anul 2014 în Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics care a adunat alte 12 expertize asupra alimentației și comportamentului uman în raport cu aceasta a scos în evidență faptul că o zi sau o masă fără restricții poate avea efecte benefice, deoarece mintea ta va considera că este recompensată pentru tot efortul depus.

3. Vei avea mai puține pofte

Cu cât te vei abține mai mult de la lucrurile care îți provoacă poftă de mâncare, cu atât vei avea mai multe pofte. De aceea este important ca din când în când să îți permiți anumite delicii alimentare, ca să reduci poftele cu care te-ai putea confrunta.

4. Riști să renunți complet la alimentația echilibrată

Ca să rămânem în aceeași direcție, odată cu poftele pot reveni și obiceiurile vechi și foarte nesănătoase. O masă plină de grăsimi se poate transforma într-o zi fără niciun fel de măsură, care mai departe poate deveni o săptămână, iar la final un obicei din care iar îți va lua foarte mult timp să îți revii.

5. Vei simți nevoia să ai măsură chiar și atunci când nu îți sunt impuse limite

Atâta timp cât 90% din sursele tale de alimentație sunt sănătoase, adică produse de panificație din făină integrală, și nu albă, și sosuri făcute în casă și carbohidrați complecși cu surse sănătoase de proteină și grăsime, 10% din alimentație poate fi compusă din aceste mese bogate în carbohidrați simplu, grăsimi mai puțin sănătoase, precum cartofii prăjiți și burgerii de vită cu bacon și puțină maioneză, alături de roșii și salată. Vei vedea că dacă îți permiți un exces mic din când în când, nu vei mai simți nevoia să exagerezi chiar atât de mult.

