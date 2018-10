Parul scurt poate fi la fel de seducator, feminin si atragator ca si cel lung sau mediu. Cu tunsoarea sau stilul de par potrivit, poti avea un look deosebit, sic, te vei simti frumoasa si increzatoare in pielea ta si vei atrage toate privirile. Daca te gandesti sa optezi pentru o tunsoare scurta, in aceasta galerie foto iti oferim 21 de optiuni: