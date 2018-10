Ghid de purtare a dresurilor in sezonul rece

Comunicat de presa

Daca primavara este despre cele mai vii culori la esarfe si geci, iar vara despre combinatii indraznete, atunci toamna si iarna sunt despre cum sa ‚colorezi’ o tinuta alcatuita in special din haine groase si calduroase. In sezonul rece, unul dintre articolele de imbracaminte care iti pun in evidenta feminitatea sunt dresurile. De ce? Pentru ca poti purta linistita rochiile si fustele preferate, alegand pentru dresuri o textura cu care te simti confortabil in functie de temperatura de afara (de la 40 DEN la peste 100 DEN).

Apropo, stiai ca dresurile au o istorie de secole si au fost purtate de barbati? Initial acopereau doar picioarele, nu contineau fibre elastice si erau largi, nu stramte. Fibrele de nylon, care intra in componenta dresurilor pe care le purtam azi, au fost dezvoltate si introduse abia in anii ‘40. De atunci, categoria s-a dezvoltat foarte mult, iar astazi dresurile ofera o varietate de modele si texturi, astfel incat sa-ti scoti tinuta din anonimat.

Pe langa utilitatea lor practica, aceea de a tine de cald in sezonul rece, dresurile sunt o modalitate de a-ti pune picioarele in evidenta. In functie de nevoile tale, dresurile acopera imperfectiuni pe care le doresti ascunse sau confera un efect de subtiere a picioarelor. In plus, cu ajutorul dresurilor, iti poti lejer exprima personalitatea si stilul: dresuri de peste 40 DEN si colorate pentru femeile jucause, care vor sa reinvie vara prin tinuta, dresuri cu buline pentru boeme sau dresuri cu dunga la spate pentru cele care vor sa aduca un strop de senzualitate.

Iata si cateva sfaturi utile atunci cand porti dresuri:

Joaca-te cu materiale si texturi

Foto: Matusciac Alexandru /Shutterstock

Combina dresurile cu diverse materiale si texturi pentru a adauga un plus look-ului tau. O fusta din piele purtata cu un pulover pufos arata perfect in combinatie cu dresurile fine, cu buline.

Fii 'colorata'

Negrul si griul hainelor se vor asorta intotdeauna bine cu ciorapii tai clasici; in acest caz fii curajoasa si alege o bluza sau o rochie intr-o culoare indrazneata.

Poarta dresurile in combinatie cu jambiere

Jambierele sau sosetele peste genunchi sunt cel mai bun aliat pe vreme friguroasa. Si nu-ti fie teama sa le porti peste dresuri cu imprimeuri (geometrice, abstracte, florale), pentru ca iti vor transforma tinuta intr-una interesanta si iti vor oferi un plus de confort. Asa ca, de exemplu, ia-ti o pereche de dresuri bleumarin cu imprimeu geometric si combina-le cu o pereche de jambiere galbene la un sarafan de blugi simpatic.

Nu exagera!

E adevarat ca trebuie sa te simti libera sa porti dresuri colorate cu imprimeuri, insa nu uita sa alegi intelept hainele si incaltamintea, pentru ca outfit-ul tau nu trebuie sa arate foarte incarcat. Alege un dres gros, opac, cu tenta mov si imprimeu geometric, pune-ti in picioare pantofii negri cu toc si the little black-dress si esti gata de o zi plina de provocari! La plecare, scoate cizmulitele de sub birou si lasa pantofii sa te astepte cuminti pana maine.

* Sfaturi by MERI, brandul cel mai tanar al familiei MURA

Foto homepage: MRProduction /Shutterstock