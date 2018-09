Studiu: familiile care se joaca mai mult sunt mai fericite

Comunicat de presa

Grupul Lego anunta concluziile celui mai recent studiu efectuat la nivel international, „Play Well” 2018, care a avut drept obiectiv intelegerea a ceea ce inseamna in prezent joaca pentru parinti si copii, incurajand discutii despre importanta acestei activitati. Sondajul a fost efectuat in lunile februarie si martie 2018, pe un numar de aproximativ 13.000 parinti si copii din noua tari (China, Danemarca, Franta, Germania, Rusia, Arabia Saudita, Mexic, Regatul Unit al Marii Britanii si Statele Unite ale Americii).

Datele obtinute arata ca familiile sunt mai fericite, mai apropiate si mai putin stresate cand se joaca impreuna, dar mai bine de o treime dintre ele (38%) recunosc ca le este greu sa prioritizeze joaca din cauza programelor zilnice aglomerate, atat ale parintilor, cat si ale copiilor.

Cercetarea dezvaluie o legatura puternica intre orele de joaca petrecute impreuna si fericirea familiilor, noua din zece familii (88%) care se joaca timp de cinci ore pe saptamana sau mai mult afirmand ca sunt fericite, in timp ce, dintre cele care se joaca mai putin de cinci ore pe saptamana, numai sapte din zece (75%) afirma ca sunt fericite.

Cu toate acestea, timpul petrecut la joaca devine limitat si este influentat de alte activitati zilnice, aproape o treime dintre familii (30%) petrecand mai putin de cinci ore pe saptamana jucandu-se impreuna. Una din zece familii (10%) se joaca sub doua ore saptamanal.

Chiar si atunci cand familiile sunt impreuna la joaca, sase din zece parinti (61%) recunosc ca au tendinta de a se lasa distrasi de diferiti factori, cum ar fi munca, treburile casnice sau smartphone-urile. in mod alarmant, unul din cinci copii (17%) spune ca e prea ocupat ca sa se joace, patru din cinci (81%) afirmand ca si-ar dori ca parintii lor sa se joace mai mult cu ei.

Autoarea si experta in probleme familiale Jessica Joelle Alexander spune: „Joaca impreuna este un element fundamental care sta la baza vietii de familie, atat pentru copii, cat si pentru parinti. insa deoarece stilurile de viata sunt mai agitate ca oricand si se pune un foarte mare accent asupra educatiei formale si activitatilor structurate, poate fi usor sa uitam sa ne facem timp si pentru joaca. Date fiind efectele pozitive pe care aceasta le are asupra starii noastre de bine si asupra fericirii noastre, joaca in familie ar trebui sa fie cea mai importanta dintre «temele pentru acasa».”.

Cum este influentata joaca de tehnologie?

Raportul prezinta o schimbare a modalitatilor de joaca in functie de generatii si ingrijorarile care apar odata cu acestea. in timp ce parintii inca isi fac griji in privinta sigurantei si sociabilitatii jocurilor digitale – 88% fiind ingrijorati din cauza sigurantei online si 72% temandu-se ca tehnologia face copiii mai putin capabili sa gandeasca singuri – raportul arata ca generatia urmatoare ne invata pe toti sa acceptam oportunitatile unice aduse de tehnologie.

Copiii sunt pionierii unui nou tip de „joaca fluida”, unde se angajeaza in mod natural intr-o joaca ce combina fara probleme lumea reala, experientele imaginare si cele digitale.

Raportul mai arata ca integrarea sporita a straturilor digitale nu este in detrimentul tipurilor de joaca traditionale, intrucat majoritatea copiilor (81%) inca prefera sa se joace cu parintii decat singuri, iar trei din patru (72%) prefera sa se joace cu prietenii in aceeasi camera mai degraba decat online.

in ciuda ingrijorarilor, parintii arata ca sunt predispusi sa adopte mentalitatea copiilor lor, mai mult de jumatate dintre acestia (59%) considerand ca tehnologia poate aduce familia impreuna, si trei din patru (77%) considerand ca joaca digitala poate fi creativa.

Dr. Elena Hoicka, lector senior de psihologia educatiei la Universitatea din Bristol, spune: „Desi multi parinti simt ca preferinta copiilor lor fata de joaca digitala sta in calea a ceea ce ei considera un tip de joaca mai bun, in general activitati mai traditionale, adevarul e ca acestea doua nu trebuie sa se excluda reciproc. Mai mult decat generatiile anterioare, copiii de azi vad lumea digitala si pe cea reala drept parti ale unui spatiu de joaca urias si interconectat. Pentru a profita cat mai mult de timpul petrecut jucandu-se impreuna, parintii trebuie sa adopte la randul lor aceasta mentalitate fluida.”

Joaca are un rol esential in procesul de invatare

Puterea pe care o are joaca de a ajuta copiii sa invete este indiscutabila pentru parinti. Aproape toti (95%) cred ca joaca este esentiala pentru starea de bine a copiilor si reprezinta un instrument educativ esential. Patru din cinci (82%) considera ca acei copii care se joaca mai mult vor avea mai mult succes in viitor, atat la scoala, cat si la munca.

De asemenea, parintii clasifica invatarea in joaca (76%) drept tehnica educativa principala, inaintea citirii cartilor (67%), invatarii la clasa (55%), interactionarii cu prietenii (65%) si navigarii pe internet (22%). Mai important, patru din cinci copii (83%) sunt de acord ca invata mai bine cand se si joaca.

Adultii si copiii deopotriva simt beneficiile pe care le aduce joaca impreuna. Parintii spun ca joaca e buna pentru propria stare de bine (91%) si fericire (72%) si ca ii ajuta chiar sa se simta mai relaxati (86%) si mai legati de copiii lor (64%). Aproape toti copiii intervievati spun ca joaca ii face sa se simta fericiti (93%) si sa se relaxeze dupa o zi lunga la scoala (87%).

Julia Goldin, director marketing al Grupului LEGO®, spune: „Ce e frumos la joaca este ca evolueaza si se transforma cu fiecare generatie, insa beneficiile ei raman constante. Acest raport arata ca digitalizarea ofera mai multe oportunitati pentru ca joaca sa devina cat mai captivanta. Vom continua evolutia LEGO® pentru a integra experiente digitale si fizice pentru copii, cu scopul de a ne asigura ca acestia vor putea beneficia in continuare de invatare distractiva. Joaca este in continuare esentiala pentru copii, iar noi avem un rol in sustinerea parintilor, astfel incat ei sa le ofere celor mici cele mai bune experiente cu putinta, sa protejeze si sa prioritizeze orele de joaca.”

Raportul LEGO „Play Well” 2018 poate fi vizualizat aici.

Raportul LEGO Play Well:

Raportul LEGO® Play Well reprezinta un studiu global despre joaca realizat de Grupul LEGO®, care prezinta perceptiile parintilor si ale copiilor cu privire la beneficiile pe care le are joaca in familie, preferintele de joaca ale copiilor, abilitati orientate catre viitor, siguranta digitala a copiilor si invatarea prin joaca. Toate constatarile raportului au fost obtinute de la un numar total de 9.249 parinti cu copii cu varste intre un an si jumatate si 12 ani, si de la 3.723 copii cu varste cuprinse intre 5 si 12 ani, printr-un sondaj cantitativ online cu o durata de 20 de minute, realizat in noua tari (China, Danemarca, Franta, Germania, Mexic, Rusia, Arabia Saudita, Regatul Unit si Statele Unite ale Americii) intre februarie si martie 2018.

Raportul va fi utilizat pentru a informa in continuare activitatea Grupului LEGO® de inspirare si dezvoltare a constructorilor de maine prin joaca. Documentul invita cititorii sa foloseasca informatiile prezentate, sa se implice in conversatia privind ce inseamna a te juca bine si sa exploreze mai mult domeniile de cercetare abordate, pentru a intelege cum sa incurajam si sa pregatim mai bine copiii si familiile cu instrumentele, timpul si spatiul necesare pentru a prioritiza si a proteja joaca.

Despre Grupul LEGO®:

Grupul LEGO® a fost infiintat in Billund, Danemarca in 1932 de catre Ole Kirk Kristiansen, iar numele sau vine de la cele doua cuvinte in daneza LEg GOdt, care inseamna „Joaca-te bine”.

Misiunea Grupului LEGO® este de a inspira si a dezvolta constructorii de maine prin puterea pe care o are joaca. Sistemul LEGO® de joaca, bazandu-se pe caramizile LEGO®, le permite copiilor si fanilor sa construiasca si sa reconstruiasca orice isi pot imagina.

Astazi, Grupul LEGO® ramane o companie de familie, avand sediul principal in Billund. Cu toate acestea, produsele sale se vand in prezent in peste 140 de tari din toata lumea. Pentru mai multe informatii, vizitati: www.LEGO.com.

