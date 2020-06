Comunicat de presă

Proiectul O harpă de poveste aduce pe scenă povestea unui instrument original, construit în 1827, păstrat într-o stare excepțională, instrument care aparţine unei familii cu adânci rădăcini muzicale din România, familiei Iuşceanu-Corjos.

În 27 iunie, în Piaţa cetăţii din Alba Iulia şi 1 iulie, pe Esplanada Sălii Thalia din Sibiu vor avea loc primele două recitaluri din seria O harpă de poveste - open air, avându-i ca protagonişti pe Maria Bîldea – harpă, Petru Pane – clarinet, Oxana Corjos – pian. Programul va cuprinde lucrări diverse dedicate sau adaptate pentru această formula, de la Codex Caioni - Dansuri din Transilvania şi J.S. Bach, până la Dan Dediu, Isaac Albeniz, Darius Milhaud şi Bela Bartok.

Ajuns în România în urmă cu mult timp, instrumentul păstrează inscripţia primelor harpe construite de manufactura fraţilor Erard din Londra, furnizori la acel moment ai casei regale franceze şi ai casei imperiale ruse.

Povestea spune că această harpă a rămas pe teritoriul actualei Românii luată de la un ofițer german aflat în retragere la finalul celui de-al doilea război mondial, la schimb pentru un sac de merinde, fiind coborâtă dintr-o căruță pe ulița unui sat din vestul Transilvaniei, în care se afla acesta în timpul retragerii armatei germane din 1944.

Prin proiectul O harpă de poveste ne propunem readucerea parfumului muzical al secolului al XVIII-lea sau al epocii de început de secol al XIX-lea, atunci când a fost construit instrumentul, cu o antologie de lucrări pentru harpă solistă, în dialog cu clarinetul sau împletindu-și particulele sonore cu delicateţea cozilor orizontale ale pianului, repertoriul ajungând până în secolul XX.

Elementul care leagă neobişnuitul trio clarinet, harpă şi pian este reprezentat de readucerea la viață a acestei bijuterii, harpa cu dublă acţiune Erard, un instrument care simbolizează rădăcinile și conservarea tradiţiei muzicale românești în cel mai frumos și optimist mod.

Itinerar

27 iunie, ora 19 – Alba Iulia, Piaţa cetăţii (în cadrul festivalului ”Sărbătoarea muzicii”)

1 iulie, ora 19 – Sibiu, Esplanada Sălii Thalia (în cadrul Festivalului româno-american”)

Program muzical

Codex Caioni - Dansuri din Transilvania (harpă solo)

J.S. Bach - Suita franceză nr. 1 Allemande și Sarabande (harpă solo)

Bela Kovacs - Hommage a J.S. Bach (clarinet solo)

J.S. Bach - Preludiu (harpă solo)

Georg Friedrich Häendel - Concerto (harpă solo)

Franz Schubert - Larghetto și Andante (clarinet/harpă)

Georg Friedrich Häendel - Tema cu variațiuni (harpă solo)

Dan Dediu - Rondo a la Münchhausen (harpa/clarinet/pian)

Isaac Albeniz - Asturias (harpă solo)

Darius Milhaud - Scaramouche (clarinet/pian)

Bela Bartok - Dansuri românești/ arr. Dan Dediu (clarinet/pian/harpa)

Organizator: Municipiul Alba Iulia, Filarmonica de stat din Sibiu

Maria Bîldea

S-a născut în Bucureşti şi a urmat studiile universitare în oraşul natal. In 1986, a obținut postul de prim harpist la Orchestra Simfonică de Stat din Ploiești. În 1988 a fost invitată în Grecia de Orchestra de Stat Thessaloniki. A fost membră a orchestrei din Salonic până în 1990 după care a plecat la Atena, invitată de către Manos Hatzidakis, și angajată la Orchestra of Colours. Din 1993 este și prim harpist la National Symphony Orchestra of the Hellenic Radio and Television. La ora actuală este prim harpist al Orchestrei Naţionale Radio din Bucureşti. Maria Bîldea a înființat în 1988, prima clasă de harpă la Thessaloniki State Odeion (Conservatorul din Salonic), iar în 1992 la Athenaum Odeion (Conservatorul din Atena). A concertat cu cele mai mari orchestre din România și din Grecia, a susținut recitaluri și master classes în Romania, Serbia și Franta, recitaluri în Marea Britanie, Germania, Canada, SUA, Spania, Cipru, Slovenia, Franța și în Grecia, la siturile arheologice din Atena.

Oxana Corjos

Considerată una dintre cele mai importante prezenţe pianistice ale generaţiei sale, Oxana Corjos este printre puţinii muzicieni români afirmaţi după 1990 cu o activitate concertistică de anvergură şi un repertoriu impresionant - de la Bach şi Mozart şi ajungând la Rachmaninov şi Ravel - fiind apreciată în mod special pentru interpretarea celor două concerte de Brahms. De-a lungul timpului, Oxana Corjos a avut prilejul de a colabora cu dirijori precum: Cristian Mandeal, Gian Luigi Zampieri, Jan Stulen, Jin Wang, Ilarion Ionescu-Galaţi, Misha Katz, Petre Sbârcea, Adrian Sunshine, Gheorghe Costin, Emil Simon, Ovidiu Balan, Corneliu Dumbrăveanu, Cem Mansur, Nicolae Moldoveanu etc. Oxana Corjos relevă prin fiecare apariţie scenică un remarcabil talent muzical dublat de o tehnică pianistică desăvârşită.

Petru Pane

Născut in anul 2004 într-o familie de muzicieni, Petru Pane a studiat initial pianul şi ulterior clarinetul la clasa profesorului Ovidiu Căplescu, Participă la concursuri naționale, câștigând mai multe premii. A participat la cursurile de vară Summer Academy Kronstadt Brașov. In 2019 îşi face debutul solistic cu Filarmonica “Mihail Jora” Bacău. În acelaşi an este invitat in cadrul prestigiosului festival "George Enescu" pentru a susţine două scurte recitaluri şi debutează ca solist la Ateneul Roman în cadrul proiectului "Clasic e fantastic".