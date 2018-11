Comunicat de presa

Galeria Sector 1 incheie seria expozitiilor personale ale artistilor clujeni pe care i-a expus incepand de la inaugurarea sa, din 2017, cu o expozitie de pictura semnata Pavel Grosu. Garden of Unsettled Memories este cea de-a saptea expozitie personala a unui tanar artist clujean prezentata de galerie, rezultatul unei colaborari intre Maria Rus Bojan, curator şi critic de arta, expert in arta contemporana est-europeana care traieste si lucreaza in Amsterdam, Olanda, si artistul Pavel Grosu, originar din Republica Moldova, activ in prezent la Cluj. Incluzand o serie de lucrari noi si instalatii picturale site-specific, expozitia va fi vernisata pe 22 noiembrie, la ora 18:30 si va putea fi vizitata in perioada 23 noiembrie 2018 - 19 ianuarie 2019.

Expozitia Garden of Unsettled Memories promite o experienta vizuala spectaculoasa, printr-o serie de 12 panze in care pot fi admirate statui antice, siluete feminine, vegetatie exotica in culori stralucitoare, toate realizate intr-o tehnica picturala impecabila. Pe scurt, este vorba despre o calatorie interesanta in universul amintilor si in imaginarul fertil si ingenios al unui tanar pictor in plina ascensiune.

„Mai mult decat un simplu concept de expozitie, Garden of Unsettled Memories este pentru Pavel Grosu expresia simbolica a spaţiului de intoarcere al amintirilor din adancurile constiintei, un peisaj subiectiv si paradoxal, amprentat de sensuri si semnificatii multiple.

Printr-un demers deopotriva recuperator si anticipator, artistul urmareste sa cartografieze acest spatiu al nelinistilor sale fundamentale, aducand la suprafata continuturi latente si forme ideale.

O veritabila reverie autobiografica, aceasta expozitie surprinde prin multimea de avataruri pe care le strabate: ea descrie un parcurs artistic matur si riguros, bine articulat conceptual, evidentiind preocuparile artistului de a inova constant, atat in termeni de expresie picturala cat si in termeni de constructie de sensuri si semnificatii prin asocieri spatiale neasteptate.

Artistul foloseste ca sursa principala de inspiratie pentru compozitiile sale fotomontaje ce contin fragmente de imagini in care apar figuri umane, gradini publice sau interioare familiare, in relatie cu sculpturi antice romane sau grecesti. Reamintind ca, in antichitate, formele sculpturale erau la randul lor pictate, fiind menite sa ofere o copie tridimensionala a realitatii, ca si contrapondere spatiala la frescele pictate, Pavel Grosu readuce in discutie relatia de complementaritate dintre pictura si sculptura. Artistul arata ca, in procesul creatiei, se produce o străbatere simultană a diferitelor nivelurilor de realitate şi percepţie, opera de arta fiind rodul unei inţelegeri superioare ce dă un nou sens imaginaţiei şi conţinuturilor inconştientului.

Metafora vie a conştiinţei şi a interioritaţii protejate, Garden of Unsettled Memories se constituie aşadar intr-un spaţiu privilegiat, cu dimensiune şi tensiune sufleteasca, unde privitorul devine martor la un demers personal de revelare al dialecticii dintre sensibil şi inteligibil.”

Curator: Maria Rus Bojan

Despre Pavel Grosu

Pavel Grosu (n. 1991) traieste si lucreaza la Cluj-Napoca. In prezent este doctorand la Universitatea de Arta si Design din Cluj, unde a absolvit ciclurile de licenta (2013) si master (2015) la specializarea pictură.

Printre principalele expozitii de grup la care a participat se numara: Light.Color, Mie Lefever Gallery, Ghent, Belgia (2014); Hidden Field, Bazis Contemporary Art Space & Ultrastudio, Pescara, Italia (2014); Emergence, Visual Contact Gallery, Oradea (2015); Resurected, Five Plus Art Gallery, Viena, Austria (2016); Un Incontro, Doris Ghetta Gallery, Milano, Italia (2017); Haiku. Poems by emerging Romanian Artists, Boccanera Gallery, Trento, Italia (2017); The exquisite corpse drinks the new wine, Galeria Sector1, București (2017).