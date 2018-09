Ediția a 9-a a Les Films de Cannes à Bucarest (19 - 28 octombrie) aduce și anul acesta în România cele mai importante și premiate filme ale anului. Proiecțiile vor avea loc la Cinema PRO, Cinema Elvire Popesco, Cinemateca Union și la Cinema Muzeului Țăranului.

Câștigătoarele premiilor de regie, scenariu, cel mai bun actor și cea mai bună actriță de la Cannes vor avea premiera în cadrul festivalului. Spectatorii vor putea vedea mult așteptatul Cold War, de Pawel Pawlikowski, premiul pentru regie, Ayka, de Sergey Dvortsevoy, laureat cu premiul pentru interpretare feminină acordat actriței Samal Yeslyamova, Dogman, de Matteo Garrone, premiul pentru interpretare masculină pentru Marcello Fonte și 3 Faces, de Jafar Panahi, premiul (ex-aequo) pentru scenariu.

După multi premiatul Ida, câștigătorul Oscarului pentru film străin în 2015, regizorul polonez Pawel Pawlikowski (My Summer of Love) ajunge la Cannes cu un film inspirat din viața părinților săi și câștigă premiul pentru regie. Cold War este plasat în perioada războiului rece, în Polonia, și ne spune pasionanta poveste de dragoste dintre doi oameni de condiții sociale diferite, cu temperamente la poluri opuse, aparent nepotriviți, dar incapabili să renunțe unul la celălalt. Iubit de critici, dar și de public, Cold War are forța de odinioară a cinematografului polonez clasic și este considerat un favorit al Oscarurilor pentru film străin încă dinainte ca filmul să fi fost nominalizat oficial de Polonia în această cursă, aflăm din The Guardian.

Coloana sonoră, pe ritmuri de jazz și rock and roll, se împletește perfect cu povestea furtunoasă a cuplului în „una dintre cele mai colorate experiențe pe care le vei vedea vreodată alb-negru”, scrie revista Time Out.

Imagine din filmul Dogman

După premiul Un Certain Regard din 2008 pentru filmul Tulpan, regizorul kazah Sergey Dvortsevoy și actrița Samal Yeslyamova revin la Cannes cu Ayka, povestea unei tinere din Kirghiztan, refugiată ilegal în Rusia. În 2010, 248 de nou născuți au fost abandonați în spitale din Rusia de mame kirghize. Această statistică a fost punctul de plecare pentru filmul Ayka, „o dramă intimă, o poveste implacabilă care testează granițele empatiei, conform ScreenDaily. Film New Europe a notat după premiera canneză că actrița Samal Yeslyamova, „transformă un joc intens și emoționant într-un rol visceral care scoate la lumină un întreg univers de suferință.”

Supranumit un western urban, Dogman se petrece într-o suburbie italiană, undeva la intersecția dintre metropolă și sălbăticie. Marcello, un frizer pentru câini simpatic, discret și apreciat de toată lumea, se trezește prins într-o relație de putere cu Simone, un fost boxer care terorizează întreg cartierul. Inspirat dintr-o poveste reală, Dogman este cel mai recent film al lui Matteo Garrone, câștigător a două mari premii la Cannes, pentru Gomorra (2008) și Reality (2012). „Un Buster Keaton actual, aproape un actor de film mut”, după cum l-a numit chiar regizorul, Marcello Fonte lucra ca îngrijitor la un centru social când l-a întâlnit pe Garrone și a primit rolul care i-a adus premiul de la Cannes și recunoaștere internațională.

În 3 Faces, carismatica actriță Behnaz Jafari este emoționată de povestea unei fete căreia familia îi interzice să studieze la conservatorul din Teheran. Behnaz îl roagă pe regizorul Jafar Panahi să o ajute să rezolve problema fetei.

Regizorul, scriitorul și documentaristul Jafar Panahi a fost arestat în numeroase ocazii în țara sa din cauza poveștilor non-conformiste și critice abordate în filmele sale. În 2010 autoritățile i-au interzis să mai facă filme în Iran timp de 20 de ani, decizie pe care a încălcat-o cu hotărâre și consecvență. În prezent este în al 8-lea an de interdicție, iar 3 Faces este al patrulea film realizat și premiat - după This is not a Film (2011) și Closed Curtain (2013, Ursul de aur pentru scenariu la Berlin), prezentate la Cannes și Taxi Teheran (2015, Ursul de aur la Berlin). „El este Jafar Panahi, un cineast cu infinit de multe motive să se simtă victimizat, care își îndreaptă atenția, respectuos, artistic și plin de compasiune, către greutățile celorlalți, într-un film debordând de empatie care devine o inimoasă declarație de solidaritate”, a scris Variety în introducerea premierei mondiale de la Cannes.

Vă invităm să rămâneți la curent cu cele mai noi știri despre ediția 2018 a Les Films de Cannes à Bucarest, urmărind site-ul filmedefestival.ro și pagina oficială de Facebook. Toate filmele vor avea subtitrare în limba română. Titlurile cu subtitrări și în engleză sau franceză vor fi anunțate ulterior. Biletele vor fi disponibile în curând pe Eventbook.ro.