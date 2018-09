5 carti care iti pot schimba viata

Insa stii ca ai dat peste o carte cu adevarat exceptionala cand aceasta te ajuta sa intelegi unele lucruri care ti se intampla, in care te regasesti pe deplin si care te face sa privesti totul intr-o perspectiva noua.

The Independent si Time au stat de vorba cu mai multi jurnalisti si critici literari si au facut un top al cartilor care au aceasta putere de a-ti da lumea peste cap si de a te face sa iti schimbi atitudinea sau mentalitatea. Iar daca esti genul de femeie care devoreaza cu placere orice carte ii pica in mana, cu siguranta te va bucura sa auzi ca pe multe dintre titlurile de mai jos le gasesti la reduceri de pana la 45% pe Elefant.ro.

„Drumul”, de Cormac McCarthy

„Cartea aceasta m-a facut sa fiu pe deplin constient de propria-mi mortalitate. Sunt recunoscator pentru acest lucru, dar nu intotdeauna. De asemenea, m-a facut sa apreciez mai mult ce inseamna sa fii parinte”, marturiseste Nicholas Carlson, redactorul-sef al revistei Insider.

Despre ce este cartea:

Un tata si fiul sau calatoresc impreuna printr-o America pusa la pamant de foc, incercand sa ajunga pe coasta, cu toate ca nu stiu ce ii asteapta odata ajunsi acolo. In jurul lor nu este nimic altceva decat cenusa si au la ei doar un pistol cu care sa se apere de bandele de hoti care le-ar putea iesi in cale. „Drumul” este o poveste emotionanta despre o lume in care nu mai exista nicio speranta, dar in care lumea fiecaruia este chiar persoana de langa el si dragostea pe care i-o poarta acesteia. Este o poveste despre devastare, tenacitate disperata si sensibilitate, intr-o lume in pragul distrugerii, in care doi oameni reusesc sa supravietuiasca in ciuda tuturor obstacolelor.

„Anna Karenina”, de Lev Tolstoi

„Este o opera rara de fictiune care a schimbat modul in care percep lumea din jurul meu. M-a facut sa vreau sa fiu o persoana mai buna si sa am standarde morale mai inalte”, spune Paul Schrodt, editor la Business Insider.

Despre ce este cartea:

Considerata una dintre cele mai mari capodopere ale literaturii, „Anna Karenina” este o poveste de dragoste neimplinita, adulter si probleme de etica si moralitate, in care actiunea este plasata in inalta societate din Moscova si Sankt Petersburgul anilor 1880. Romanul spune povestea tragica a Annei Karenina, o femeie frumoasa, casatorita cu un barbat pe care nu il iubeste, si contele Vronski, un ofiter de armata bogat, care se indragosteste iremediabil de frumoasa Anna.

„1984”, de George Orwell

„Este triumful lui Orwell si ghinionul secolului faptul ca acest roman pare mai degraba o previziune decat o perspectiva pesimista asupra viitorului”, scriu criticii Lev Grossman si Richard Lacayo intr-un articol publicat de Time.

Despre ce e cartea:

„1984” este o utopie in care Winston Smith, un angajat al Ministerului Adevarului, trudeste zi si noapte in serviciul „Fratelui cel Mare”, dictatorul acestei distopii. Supravegheat 24 de ore din 24 de guvern, avand la dispozitie doar informatiile pe care guvernul i le da, viata lui Smith este lipsita de orice alegere personala sau putere de decizie. Totul se schimba insa atunci cand hotaraste sa se revolte impotriva sistemului opresiv si dictatorial, alaturi de femeia pe care o iubeste.

„Ispasire”, de Ian McEwan

„O deceptie magnifica, cu un final suprinzator si dramatic, care iti frange la nesfarsit sufletul”, spun criticii Lev Grossman si Richard Lacayo.

Despre ce este cartea:

La varsta de doar 13 ani, Briony Tallis interpreteaza gresit mai multe lucruri pe care le vede si contribuie la o minciuna care ii distruge viata surorii sale, Cecilia, si a barbatului pe care aceasta il iubeste, Robbie. Robbie este trimis pe front, iar in anii care urmeaza Briony ajunge sa isi dea seama despre cum minciuna ei copilareasca a pus in miscare evenimente care au schimbat definitiv viata oamenilor pe care ii iubeste.

„Marele Gatsby”, de F. Scott Fitzgerald

„Marele Gatsby ne arata ca oricat ai fi muncit pentru a te realiza in viata si pentru a avea bani, nu vei fi fericit daca prioritatile, dorintele si nazuintele tale nu pot fi cumparate”, scriu criticii de la Time.

Despre ce este cartea.

Romanul spune povestea lui Jay Gatsby, un milionar misterios si excentric, cunoscut ca organizeaza cele mai fastuoase si distractive petreceri. Insa nimeni nu stie cu adevarat cine este, de unde a aparut sau cum a reusit sa obtina o asemenea avere fabuloasa. „Marele Gatsby” ne arata, progresiv, amaraciunea si tragedia unui om cu o viata la care oricine ar ravni, dar care este pe deplin nefericit si nici nu pare sa aiba sanse sa isi schimbe destinul, in ciuda averii pe care o poseda.

