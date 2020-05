O casă realizată potrivit dorințelor și cerințelor întregii tale familii, cu siguranță înclină foarte mult balanța. Tu vei decide împreună cu arhitectul care va fi împărțirea și totodată vei putea să îți alegi întegul set de materiale, de la cărămidă și până la ultimul finisaj.

În cazul în care încă mai oscilezi, în acest articol îți spunem 5 motive pentru a-ți ridica o casă, în loc să cumperi una gata făcută.

1. Alegi materialele pe care le vei folosi la construcție

O casă care să reziste înseamnă și alegerea unor materiale de calitate. Cu toții știm avantajele casei din cărămidă, materialul de construcție folosit din cele mai vechi timpuri.

Câștigi o foarte bună eficiență energetică, o izolare fonică excelentă, și, foarte important, casele din cărămidă au o durată lungă de viață. În plus, cărămida cu livrare chiar în curtea casei tale te face să scapi de grija transportului. Meseriașii tăi se vor apuca în scurt timp de lucru.

2. Compartimentezi casa așa cum vrei

O garderobă generoasă în care toate hainele voastre să stea în ordine deplină, o cameră special dedicată biroului tău, toate aceste dorințe pot fi îndeplinite. Discută cu arhitectul proiectul casei tale și nu uita să îi comunici absolut toate cerințele tale și ale membrilor familiei.

Este important să îți exprimi dorințele la întâlnirile cu arhitectul, pentru că acesta este un mare avantaj al alegerii de a construi casa, în loc s-o cumperi la cheie - proiectarea se face respectându-se nevoile familiei tale.

3. Optezi pentru finisajele care îți plac

Nu trebuie să faci compromisul de a accepta o casă cu gresie și faianță roșie în bucatărie, dacă nu este pe placul tău. Avantajul de a-ți ridica propria casă, înseamnă și libertatea de a alege finisajele dorite. Ușile interioare, parchetul, gresia, faianța, lavabila, toate vor fi potrivit gusturilor tale. Le vei asorta așa cum îți place, vei opta pentru materiale elegante și rezistente, totul va fi potrivit cu modelul de casă pe care ai visat-o dintotdeauna.

4. Te bucuri de o casă personalizată

Exista complexuri care au casele construite la fel. Dacă vrei, însă să te diferențiezi de vecini, optează pentru o casă pe care s-o construiești de la zero. Vei avea satisfacția unui proiect original. Te vei consulta cu specialiștii și va fi realizată așa cum ți-ai imaginat-o. Ai vreo idee îndrăzneață în minte? Discut-o cu arhitectul și pune-o în aplicare!

5. Lucrezi cu profesioniștii în care ai încredere

Dacă în cazul unei case la cheie nu știi cine au fost meșterii de pe șantier, cum s-a realizat fundația sau ce materiale s-au folosit, pentru casa pe care o construiești tu poți să faci toate alegerile, inclusiv oamenii cu care lucrezi. Alegerea echipei de construcții sau a firmei de arhitectură stă în mâinile tale. În felul acesta te asiguri că te bazezi pe profesioniști, care vor duce proiectul casei tale la bun sfârșit fără să-ți fie înșelate așteptările.

În concluzie, ai satisfacția lucrului făcut de tine, te muți într-o casă pe care ai gândit-o în cele mai mici detalii, corespunde cu cerințele de petrecere a timpului de către membrii familiei tale, prin urmare, merită să investești efort și timp. Mult succes!

Foto fr si main: Photo by Henry & Co. from Pexels