5 idei pentru a-ti sarbatori memorabil ziua de nastere la serviciu

Daca ti-ai epuizat toate zilele de concediu sau le pastrezi pentru alte ocazii si urmeaza sa iti sarbatoresti ziua de nastere la serviciu, nu inseamna ca nu poti transforma aceasta ocazie intr-una speciala, in care si tu, dar si colegii tai sa va simtiti de minune.

Sarbatorirea zilelor de nastere la serviciu este o oportunitate prin care iti poti cunoaste mai bine colegii, poti socializa cu ei si puteti construi o relatie mai puternica. Nimeni nu va refuza o felie de tort sau de pizza, mai ales ca astfel de ocazii nu se ivesc zilnic la locul de munca. Daca vrei insa sa creezi un eveniment memorabil, dar potrivit pentru serviciu, iata cateva idei utile despre cum poti marca ocazia:

Inlocuieste traditionala pizza cu ceva inedit

Cei mai multi angajati comanda pizza pentru a-si sarbatori ziua de nastere sau aduc prajituri pentru colegi, insa daca vrei sa spargi tiparele si sa te diferentiezi de ceilalti poti incerca ceva diferit. De exemplu, ce ai spune de niste burgeri deliciosi, ca sa va simtiti cu adevarat ca la o iesire intr-un pub cool? Aici gasesti o multime de restaurante care au burgeri cu livrare in Bucuresti, astfel incat sa iti surprinzi colegii cu ceva inedit. In plus, burgerii sunt pe placul tuturor, iar preturile sunt rezonabile, astfel ca nu vei cheltui o avere pentru a-ti sarbatori ziua.

Poarta o tinuta in care sa te simti speciala

De ziua ta, poti purta cu incredere o tinuta iesita din tipare, fara ca nimeni sa aiba nimic de comentat. O rochie eleganta, pantofi cu toc si o coafura impecabila sunt detalii care nu numai ca te vor face sa te simti ca o vedeta la locul de munca, dar le vor atrage atentia si celor din jur. Daca tot trebuie sa iti sarbatoresti ziua la job, de ce sa nu faci din asta o ocazie in care sa fii cea mai buna versiune a ta si sa te simti cu adevarat speciala?

Prepara un desert delicios pentru colegi

Daca talentul in bucatarie a fost recunoscut si apreciat de toti cunoscutii tai, poate ca este momentul sa il dezvalui si colegilor de la serviciu. Un tort sau o prajitura facuta in casa reprezinta desertul ideal si o buna ocazie pentru a porni subiecte de conversatie cu colegii tai. Sfatul nostru este sa nu alegi insa o reteta foarte complicata decat daca stii ca iti iese perfect de fiecare data. Rezuma-te in schimb la un desert clasic: un tort cu ciocolata sau o prajitura cu fructe, de care sa se poata bucura cu totii.

Duci sampanie sau nu?

Unele companii au o politica extrem de stricta si nu le permit angajatilor sa consume alcool in incinta, chiar daca este vorba despre o cantitate infima. Daca te bate gandul sa iei o sticla de sampanie pentru colegi, cel mai bine este sa te interesezi inainte la departamentul de resurse umane sau sa iti intrebi seful. Exista si multe companii in care nu este interzis sa sarbatoresti o zi de nastere cu sampanie, dar este mai bine sa iti iei masuri de precautie si sa stii sigur care este politica firmei in care lucrezi.

Nu anunta ca este ziua ta cu mult timp inainte

Daca iti anunti colegii cu mult timp inainte ca vine ziua ta, acest lucru ar putea fi interpretat, uneori, drept o aluzie la faptul ca te astepti sa primesti un cadou. Pe de alta parte, sa anunti cu foarte putin timp inainte ii poate pune in dificultate pe cei care vor sa iti ia, totusi, un cadou. Momentul potrivit pentru a-ti anunta ziua de nastere este cu 2-3 zile inainte. In functie de numarul de colegi din departamentul in care lucrezi, poti trimite un e-mail in care sa ii anunti data, ora si locul in care vrei sa le faci cinste si sa le explici ca este cu ocazia zilei tale de nastere. In orice caz, ai grija sa te asiguri ca toata lumea a fost invitata si ca niciunul dintre colegii tai nu se va simti exclus.

Tu cum procedezi cand iti sarbatoresti ziua de nastere la serviciu?

Sursa foto: Shutterstock /Copyright: Monkey Business Images