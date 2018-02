Demonstrat stiintific: Acesta este TRUCUL PSIHOLOGIC care te poate ajuta sa adormi mai repede!

Trucul demonstrat stiintific pentru un somn odihnitor

Un somn odihnitor este foarte important pentru noi. Ne ajuta sa fim mult mai focusati si sa avem puterea de a face fata provocarilor din fiecare zi. Un somn neodihnitor pentru perioade mai indelungate de timp poate genera un sir lung de probleme. Ce putem face?

Un studiu aparut recent in revista de specialitate Journal of Experimental Psychology dezvaluie un mic obicei pe care am putea sa il dezvoltam care sa ne ajute sa adomrim mai usor.

Foto: Pixabay

Cercetatorii spun ca este de ajutor sa ne notam o mica lista cu lucruri pe care le avem de facut inainte sa adormim. Cercetatorii de la Universitatea Baylor spun ca participantii la studiu carora li s-a cerut sa scrie o lista cu planurile lor de viata pe termen scurt, inainte sa mearga la culcare, au reusit sa adoarma mult mai repede. Cu 9 minute mai repede in medie, a aratat cercetarea.

De ce functioneaza? Pentru ca in momentul cand faci acest lucru, iti degrevezi creierul de grijile de peste zi. Acest obieci te poate ajuta sa te linistesti, organizandu-ti mai bine activitatea mentala. Ingrijorari care adesea raman neadresate in mod constient, ne macina in timpul somnului si inainte de a adormi.

Foto homepage: Pexels

