Noua tendinta pentru nutritie sanatoasa

“Folosirea planurilor de masa reprezinta o tendita puternica la nivel international in ceea ce priveste dieta sanatoasa. Pentru un incepator, cineva care doreste sa adopte o dieta noua –fie ea vegana, vegetariana, fara gluten, etc –este dificil sa gaseasca permanent idei de preparate pe care sa le consume. Din experienta stiu ca poate deveni un factor de stres si este unul dintre motivele pentru care multe persoane abandoneaza demersul de a avea o dieta sanatoasa pe termen lung. Aplicatia Gourmandelle Meal Plans rezolva exact aceasta lipsa de inspiratie in prepararea meselor, iar feedback-ul este extraordinar atat din tara, cat si de la clienti din strainatate” - declara Ruxandra Micu, fondator Gourmandelle.com.

Aplicatia Gourmandelle Meal Plans ajuta la planificarea personalizata a meselor in functie de preferinte, alergii si intolerantele alimentare, tipul de dieta adoptat sau obiectivul vizat.

Aplicatia genereaza retete in functie de selectia realizata in interfata, precum si o planificare a acestora astfel incat sa respecte necesarul zilnic caloric si de substante nutritive. Retetele propuse acopera mesele principale ale zilei: mic dejun, pranz, cina.

“Retetele din aplicatie sunt create urmarind cativa piloni pe care ii consider esentiali: sa fie delicioasa, sa fie sanatoase, sa fie usor de realizat, atat din punct de vedere al timpului, cat si din punct de vedere al costului” –adauga Ruxandra Micu.

Alaturi de retete, Gourmandelle Meal Plans genereaza liste de cumparaturi, care usureaza si mai mult misiunea de a adopta cu succes o dieta sanatoasa. In functie de planul de mese ales, se genereaza retete noi in fiecare luna. Acestea pot fi imprimate si pregatite folosind ingrediente sanatoase si avand in permanenta informatii despre numarul de calorii ale preparatelor.

“Planificarea meselor usureaza foarte mult adoptarea unei anumite diete, pentru ca elimina stresul si intrebarea <<Ce mananc astazi>>. Este un proces de simplificare foarte sanatos si pentru minte, nu doar pentru corp. De altfel, in tari precum Statele Unite sau Marea Britanie se merge chiar mai departe cu planificarea meselor, la pregatirea meselor pentru mai multe zile intr-o singura sesiune de gatit, ceea ce membri Gourmandelle Meal Plans pot face cu usurinta, ei avand toate retetele generate deja in aplicatie” – completeaza Ruxandra Micu.

Aplicatia Gourmandelle Meal Plans este disponibila in limba engleza pe https://gourmandelle.com/custom-meal-plans/



Foto: freestockpro.com