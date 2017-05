Comunicat de presa

Dupa ce a primit invataturi de la Dalai Lama, cunoscutul profesor roman de yoga, Dana tupa, a continuat drumul initiatic la Londra, unde l-a intalnit din nou, pe unul dintre cele mai importanti speakeri din lume in domeniul dezvoltarii personale, Tony Robbins.

Chiar daca vin din lumi aparent opuse – unul din cea a spiritualitatii si celalalt din pragmatism, cele doua personalitati vorbesc despre cea mai importanta valoare pe care ar fi necesar sa o adopte omenirea, in acest moment: COMPASIUNEA. Acestia manifesta din plin, in fiecare zi a vietii lor, aceasta calitate, invatandu-i si pe altii arta de a trai in armonie cu propria fiinta si cu cei din jur.

“Omenirea se afla, din pacate, la rascruce de drumuri. Se afla intr-un punct fara intoarcere si se impune sa facem o alegere colectiva extrem de importanta. Istoria ne-a demonstrat ca absenta armoniei duce, inevitabil, la conflicte majore si la distrugere. Am avut deosebita onoare sa cunosc personal si sa invat de la doua personalitati uriase ale omenirii: Dalai Lama si Tony Robbins. Traiesc in colturi diferite ale Planetei, ambii sustinand valoarea inestimabila si, totodata, indispensabila umanitatii – compasiunea – si au subliniat ca aceasta este fundamentul unei societati evoluate”, afirma Dana tupa, profesor de yoga acreditat international.

Compasiunea atenueaza conflicte, mangaie si vindeca rani

In opinia Danei tupa, compasiunea exista in genele noastre, dar o gasim in doze mai mari sau mai mici, in functie de cata atentie ii acordam si modul in care o cultivam. Gradul de compasiune nu tine de IQ, nivelul de pregatire sau de statutul social, ci mai degraba de cat de bine stim sa ne dezvoltam inteligenta emotionala.

“Puterea compasiunii schimba situatii, mareste increderea si speranta in mai bine, atenueaza conflicte, mangaie si vindeca rani, ne da puterea de a merge mai departe, genereaza armonie. Ar fi extrem de util pentru societatea noastra sa incepem sa cultivam compasiunea inca din copilarie, astfel incat, atunci cand ajungem adulti, sa o manifestam constant. Viata noastra depinde de a altora intr-atat de mult, incat la baza existentei noastre, regasim fundamentul iubirii si aceasta este strans legata de puterea compasiunii. Tocmai de aceea este necesara cultivarea responsabilitatii fata de binele celor din jur si armonie in general. Orice fiinta se naste cu dorinta de a fi fericita si facem orice este necesar pentru a obtine fericirea de-a lungul vietii. As indrazni chiar sa spun, ca exista o triada intre iubire, compasiune si fericire, compasiunea fiind atributul si/sau semnul evolutiei spiritual”, conchide Dana tupa, fondatorul PURNA Yoga Academy.

Foto homepage: wk1003mike /Shutterstock