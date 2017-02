Mierea: 10 beneficii exceptionale ale acestui aliment miraculos

Miere de albine a fost evaluata ca un indulcitor natural cu mult inainte ca zaharul sa devina disponibil in secolul al 16-lea. Oamenii au utilizat mierea pentru proprietatile sale antibacteriene si antifungice din cele mai vechi timpuri. Aceasta contine vitamine, enzime, aminoacizi si minerale precum calciu, fier, clorura de sodiu, magneziu, fosfat si potasiu.

Specialistii de la Albina Carpatina ne prezinta 10 beneficii mai putin cunoscute ale acestui aliment miraculos – mierea.

10 Beneficii mai putin cunoscute ale mierii

Atenueaza alergiile





Foto: Alessandro Cristiano /Shutterstock

Mierea are efecte anti-inflamatorii si capacitatea de a calma tusea, ducand la convingerea ca poate reduce, de asemenea, simptomele alergice sezoniere. Cu toate ca nu exista studii clinice care dovedesc eficacitatea sa, specialistii sustin ca mierea actioneaza ca un vaccin natural. Acesta contine mici cantitati de polen, care in cazul in care organismul este expus la cantitati moderate, ea poate declansa un raspuns imun care produce anticorpi la polen. Dupa expunerea repetata, ar trebui sa se construiasca acesti anticorpi si organismul ar trebui sa se obisnuiasca cu prezenta lor, astfel incat este eliberata mai putina histamina, rezultand un raspuns alergic mai mic. Poti incerca pastura in combinatie cu mierea de salcam.

Sursa naturala de energie

Mierea este o excelenta sursa de energie continand doar 17g de carbohidrati per lingura. Acest zahar natural neprelucrat - fructoza si glucoza - intra direct in fluxul sangvin si poate oferi un impuls rapid de energie. Cresterea nivelului de zahar din sange actioneaza ca o sursa de energie pe termen scurt pentru antrenament, in special in exercitii de anduranta mai lungi. Biscuitii digestivi cu miere si polen sunt o sursa extraordinara pentru un boost de energie.

Ajuta memoria

Nectarul dulce este bogat in antioxidanti care pot ajuta la prevenirea leziunilor celulare si proasta functionare a creierului. Un studiu publicat in 2011 a reliefat faptul ca o lingura pe zi de miere de albine poate stimula memoria femeilor aflate la menopauza si poate oferi o terapie alternativa pentru declinul intelectual legat de hormoni. Dupa patru luni de consum a 20g de miere pe zi, femeile au fost mai susceptibile de a avea o mai buna memorie pe termen scurt, decat omologii lor care au luat pastile cu hormoni. Capacitatea mierii de a ajuta organismul sa absoarba calciul ajuta la mentinerea sanatatii creierului.

Antitusiv

Mierea poate fi cura naturala atunci cand vine vorba de raceli. O tuse persistenta, care nu va disparea poate fi remediata cu usurinta cu doua lingurite de miere, potrivit unui studiu publicat in anul 2012 in revista Pediatrics. Copiii cu varste cuprinse intre 1 si 5 ani cu tuse pe timp de noapte din cauza racelii au primit doua lingurite de miere cu 30 de minute inainte de culcare, iar efectele au fost pozitive.

Citeste continuarea pe pagina urmatoare >>