5 semne ca periem in mod gresit dintii

Doamna doctor Mihaela Dan a explicat in exclusivitate pentru Garbo.ro care sunt semnele ca modul in care periem dintii nu este unul corect, subliniind importanta curatarii adecvate a danturii.

de dr. Mihaela Dan, specialist ortodont Orto-Implant Expert

Periajul dentar pe care il practicam zilnic de ani si ani pare usor de realizat si la indemana tuturor. Daca nu este realizat corect, insa, nu numai ca nu aduce toate beneficiile posibile pentru sanatate, dar poate chiar crea probleme.

Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, a explicat in exclusivitate pentru Garbo.ro care sunt semnele ca modul in care periem dintii nu este unul corect, subliniind importanta curatarii adecvate a danturii, mai ales daca avem deja afectiuni dentare sau purtam aparat dentar.

1. Periuta dentara nu mai are perii drepti, ci rasfirati (este “ciufulita”)

Aplicarea unor presiuni prea mari asupra dintilor va rasfira perii, va toci smaltul dentar si va rani gingia, producand retractie gingivala. “Se vor dovedi utile in acest sens unele periute electrice cu sensor de presiune, care opresc periajul cand acesta devine daunator. Periuta dentara pe care o alegem trebuie sa aiba peri cu varfuri rotunjite, nu drepte, pentru ca zgarie smaltul si gingia, din nailon, nu din par de animal deoarece acesta este poros si retine bacterii”, recomanda specialistul ortodont.

2. Periajul dureza mai putin de 2 minute

Prea obositi seara sau grabiti dimineata, avem tendinta de a face cateva miscari rapide sus-jos sau inainte inapoi de-a lungul arcadei. “In aceasta situatie se adevereste zicala ca graba strica treaba. Periajul corect presupune miscari semicirculare dinspre gingie spre dinte, pe fiecare grup de dinti, iar acest lucru necesita timp: aproximativ 2 minute”, explica doamna doctor Mihaela Dan.

3. Gingiile sangereaza la periaj

Sangerarea gingivala are multe cauze, dar cel mai frecvent apare acolo unde sunt bacterii (resturi alimentare cu care se hranesc bacteriile). “Contrar asteptarilor, este complet gresit sa ocolim la periaj zonele care sangereaza; dimpotriva, trebuie sa insistam cu periajul pentru a indeparta placa bacteriana si vom vedea ca incet-incet sangerarea dispare”, recomanda specialistul ortodont.

4. Observam tartru sau placa bacteriana