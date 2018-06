Cuvintele dețin o putere uluitoare în viețile noastre. Sunt cele care dau formă viitorului. Dacă crești auzind cuvinte de apreciere și încurajare dar și critici constructive, vei deveni un adult cu încredere de sine și cu atitudine. A nu confunda lauda excesivă cu incurajările!

Încurajările și încrederea pe care o primim de la ceilalți trezesc spiritul din noi și ne ajută să ne îndeplinim potențialul maxim. Conversațiile de zi cu zi între parteneri romantici sau la discuțiile preparatoare pe care le dă antrenorul de baschet, până la discuțiile online de pe forumuri, arată faptul că acest mod de a interacționa este o practica obișnuită a vieții sociale. Încurajarea este una dintre cele mai comune forme prin care indivizii îți arată suportul unul fața de ceilalți. (Joel Wong în studiul Psihologia Încurajării: Teorie, Cercetare și Aplicție)

Michael E. McCullough si C. R. Snyder, doi specialisti in psihologie au definiit „virtutea sau taria de caracter ca orice proces psihologic care permite in mod constant unei persoane sa actioneze si sa gandeasca astfel incat sa obtina beneficii pentru el insusi si pentru societate.” Pentru a ne clădi tăria de caracter, avem nevoie de încurajări.

De ce nu ne încurajăm unii pe ceilalți mai mult?

Secretul reușitelor: Cuvintele pot să dea forță sau să distrugă un individ. M-am întrebat mereu de ce oamenii sunt așa de zgârciți la complimente. Oare nu conștientizează destul importanța acestora? Oare nu au primit la rândul lor încurajări și atunci nu știu să le ofere? Oare nu știu să vadă calitățile din ceilalți?

Felul cum suntem crescuți când suntem copii, ne urmărește toată viața. Dacă în copilărie nu a existat cineva care să te încurajeze când erai mic, este greu pentru tine să îți însușești această mentalitate la vârsta adultă. Dar cu ajutorul celorlalți te poți ajusta.

