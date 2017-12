Ce asteptari sa avem si ce nu de la psiholog?

In opinia psihologului Laura Maria Cojocaru, nu exista asteptari prea mari, ci doar asteptari incorect formulate de mintea noastra si prea stranse in chingile lui: "asa sunt sau asa vreau eu si neg orice alta forma de atingere a obiectivului”.

“In viata, trebuie sa ai rabdare. Nu poti astepta ca dupa o zi in care ai sadit toata gradina, in urmatoarea dimineata sa o vezi pe toata plina de roade. Vointa unui om de a se vindeca se reflecta in munca si rabdarea de care dispune si, mai ales, de increderea pe care o va aloca persoanelor insarcinate sa-l ajute. Cand rezultatele nu apar, tindem sa dam vina pe toata lumea implicata, dar niciodata pe noi. Terapeutul este dator sa aduca la cunostinta fiecarui pacient ca drumul spre vindecare este lung si anevoios, dar putin circulat! Acesta trebuie sa-l incurajeze dar nu sa-i hraneasca asteptarile, care se vor transforma in dezamagiri, atunci cand va realiza ca dupa trei sedinte, nimic nu se schimba. Rabdarea este o virtute iar timpul, instrumentul ei de masura”, explica psihologul.



Cateva dintre asteptarile nerealiste si reformularile recomandate de psiholog

1. ASA NU: Sa primesti sfaturi, solutii si sa ti se spuna ce sa faci.

ASA DA: “Caut sa inteleg care este drumul potrivit pentru mine si eu decid cu responsabilitate sa actionez!”. Rolul terapeutului este sa te ghideze sa descoperi propriile variante, sa intelegi si sa ai incredere sa alegi ceea ce ti se potriveste tie individual”.

2. ASA NU: Sa rezolvi in 1, maxim 2 sedinte tot ce ai construit la nivel de gandire si comportament in 20-50 de ani.

ASA DA: “invat si-mi exersez rabdarea si acord timpul necesar schimbarii depline!”

3. ASA NU: Sa crezi ca ora de terapie saptamanala te scuteste pe tine de aplicarea constanta a schimbarilor de gandire si comportament in restul timpului.

ASA DA: “Cand am gasit drumul, eu sunt cel care va merge pe el, nu altcineva!” Exercitiul este al tau, exersarea si fixarea schimbarii iti apartin!

4. ASA NU: Sa crezi ca terapeutul iti va oferi orice altceva decat lucrurile care tin de profesia lui.

ASA DA: “Ma informez bine in legatura cu ceea ce caut, cu ceea ce pot primi si imi asum deciziile luate si respect informatia si timpul pe care mi le acorda terapeutul pe care eu l-am ales!”