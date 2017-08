Eveniment unic in Romania: Primul Workshop International de Psihologie si Behaviorism cu Dr. Robert Epstein

Comunicat de presa

ATCA – Asociatia de Terapie Comportamentala Aplicata, in parteneriat cu Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, U.B., Departamentul de Psihopedagogie Speciala, organizeaza primul Workshop International de Psihologie si Behaviorism cu Dr. Robert Epstein, cu ocazia lansarii in limba romana a lucrarii renumitului behaviorist B.F. Skinner, "About Behaviorism". Evenimentul este acreditat de catre COPSI. Evenimentul are loc in data de 23 septembrie 2017, la putin peste 100 de ani de la formularea primelor principii ale behaviorismului.

B.F. Skinner a fost cel mai controversat, dar in acelasi timp si cel mai influent si mai marcant psiholog al secolului XX, iar lucrarea sa, "About Behaviorism", este si la ora actuala un standard in ceea ce priveste cercetarea si aplicarea behaviorismului la nivel mondial.

In cadrul Workshopului International de Psihologie si Behaviorism, Dr. Robert Epstein va prezenta in detaliu atat lucrarea tradusa si editata in limba romana de catre ATCA, dar va sustine si un training de inalta specialitate in domeniul cercetarii si tehnologiei behavioriste.





”B.F. Skinner a fost o persoana remarcabila, extrem de productiva, creativa si fericita, in mare parte datorita experientei sale in management personal, un set de abilitati de schimbare personala derivate, intr-o anumita masura, din propria activitate stiintifica si teoretica. Intr-o anumita masura, cercetarile contemporane privind autocontrolul pornesc de la formularea lui Skinner, si in special se axeaza asupra cognitiei si alegerii. Succesul extraordinar pe care l-a avut Skinner in aplicarea principiilor managementului personal in viata sa ar trebui sa ne inspire sa ne uitam mai atent la valoarea posibila pe care aceste principii le-ar putea avea in societate.”, declara Dr. Robert Epstein.

”Behaviorismul nu are inca raspunsuri la toate intrebarile referitoare la comportamentul uman, fiind dificil de analizat contingentele care formeaza si mentin comportamentele ascunse (covert bevavior). In definirea si explicarea cauzelor comportamenttului uman, se bazeaza doar pe fapte obiective, eliminand subiectivismul. Behaviorismul este filozofia comportamentului in timp ce analiza aplicata a comportamentului si analiza experimentala a comportamentului sunt stiinte ale comportamentului. Niciuna dintre ele nu afirma ca are raspunsul la toate intrebarile legate de comportamentul uman, insa nicio alta stiinta nu poate raspunde la toate intrebarile ridicate de civilizatia umana pana in prezent.

Problemele majore cu care se confrunta omenirea in prezent, pot fi rezolvate doar daca aprofundam intelegerea comportamentului uman intr-o maniera stiintifica, ceea ce presupune respectarea celor 3 principii: descriere observabila, predictie si control.

Inscrierile la workshop se fac la adresa http://bit.ly/2sotUVi pana la data de 20 septembrie 2017.

Taxa workshop-ului pana pe 31 august 2017 este de 200 de RON (taxa include un exemplar al lucrarii About Behaviorism si Coffee Break-ul)

Taxa workshop-ului dupa 31august 2017 este de 250 de RON (taxa include un exemplar al lucrarii About Behaviorism si Coffee Break-ul)

Toate detaliile se gasesc pe site-ul ATCA: http://bit.ly/2sNkIKj





Despre B.F. Skinner

Critic al sistemelor educationale bazate pe pedeapsa, Skinner a definit, a promovat si a aplicat cel mai important concept pe care il avem la indemana in educatie, fie ca suntem parinti, analisti comportamentali, psihologi sau profesori, cel al tehnicilor de intarire (reinforcement techniques).

Asadar, in incercarea noastra de a modela comportamente, de a aduce imbunatatiri in viata altor persoane, in propriile relatii sau in modelele didactice actuale, ne vom opri de fiecare data pentru a intelege si a studia lucrarile sale, B.F. Skinner fiind in continuare un reper in psihologia moderna si educatie.

Despre Dr. Robert Epstein

Editor si cercetator in domeniul psihologiei, profesor si un distins om de stiinta care si-a dedicat intreaga sa cariera educarii publicului larg despre progresele si descoperirile din domeniul sanatatii mintale si al stiintelor comportamentale.

Este cunoscut ca fiind fostul Redactor-Sef al bine-cunoscutei reviste „Psychology Today”, iar, in prezent este psiholog-cercetator senior al Institutului American de Cercetare si Tehnologie Comportamentala. El este, de asemenea, fondatorul si directorul emerit al centrului Cambridge de studii comportamentale din Massachusetts, S.U.A.

Despre Anca Dumitrescu

Anca Dumitrescu este primul specialist roman acreditat international in terapia ABA. Specializarea in Psihoterapia cognitiv comportamentala a fost dublata de formarea in ABA si obtinerea in 2010 a certificarii BCBA (board certified behavior analyst). Colaboreaza cu specialisti din US si UK, formeaza specialisti romani si este coordonator stiintific al Conferintei Internationale ABA – singurul eveniment dedicat analizei aplicate a comportamentului din Romania. Anca este presedinte ATCA, supervizeaza activitatea terapeutilor din centre si lucreaza impreuna cu echipa sa la traducerea principalelor lucrari si manuale de terapie ABA.

Despre ATCA

Infiintata in 2008, ATCA - Asociatia de Terapie Comportamentala Aplicata a devenit un standard profesional prin rezultatele remarcabile in programele de interventie pentru copiii cu tulburari comportamentale si din spectrul autist, si s-a specializat in domeniul de formare a terapeutilor ABA din Romania. MISIUNEA ATCA este de a sprijini prin terapie specializata (1:1) recuperarea copiilor care sufera de tulburari comportamentale de nivel mediu (ADHD si ADD) sau sever (Autism) si de a oferi cursuri de formare, metodologii si instrumente actuale, dovedite stiintific ca fiind cele mai eficiente in indrumarea si managementul tulburarilor de comportament. Cursurile de formare se adreseaza tuturor celor implicati in dezvoltarea copiilor atipici: parinti, profesori, educatori si terapeuti.