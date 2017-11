Cum iti ingrijesti corect parul in sezonul rece? Descopera ingredientele de care ai nevoie in rutina de infrumusetare!

In sezonul rece, parul are nevoie de cateva ingrediente esentiale daca vrei sa-ti pastrezi structura sanatoasa si stralucitoare!

Comunicat de presa

Umiditatea, vantul puternic si aerul rece sunt cateva dintre marile dezavantaje ale sezonului rece. Acestea iti vor afecta treptat strctura firului de par. Rezultatul? Se va usca si se va rupe mult mai usor. Mai mult decat atat, din cauza umiditatii coafura nu va putea rezista pe tot parcursul zilei.



In sezonul rece parul tau are nevoie de 3 ingrediente:

Daca vrei sa-ti pastrezi parul sanatos in sezonul rece, urmeaza sfaturile oferite de Antoneta Stoican, membru in echipa creativa de top hair stylisti Wella Professionals Romania: „Sezonul rece ne obliga sa ne tratam parul cu sampoane si masti revigorante si energizante. Aminoacizii sunt recomandati pentru intarirea firului de par si protejarea in fata caldurii uscatorului. Keratina este un alt ingredient ideal in sezonul rece – aceasta se asaza pe cuticula si impiedica ruperea excesiva.”

Cum iti coafezi parul in sezonul rece:

Potrivit Antoanetei Stoica, membru in echipa de top hair stylisti Wella Professionals Romania, in sezonul rece parul trebuie sa fie coafat in functie de textura: „Este de preferat ca fetele cu parul ondulat sa nu incerce sa-l intinda pe timp de iarna. Pe de-o parte, din cauza umiditatii suvitele intinse nu vor rezista, iar pe de alta parte, parul cret se comporta mai bine in conditii de umiditate crescuta. Vei avea nevoie doar de o spuma usoara care sa te ajute sa-ti definesti buclele! Daca ai parul drept, poti folosi ondulatorul sau placa si sa iti faci bucle simple, cu aspect lejer!”



Cum te vopsesti in sezonul rece:

Castaniu inchis, albastru, olive, marouri calde, reflexii de roz sau blond argintiu perlat – sunt cateva dintre culorile pe care Antoneta Stoica, membru in echipa creativa de top hair stylisti Wella Professionals Romania, le recomanda pentru sezonul a/w 2017/ 2018: „Trendurile a/w 2017/ 2018 ne sugereaza sa fim indraznete in ceea ce priveste culorile. Cat despre lungimi, acestea sunt diferite, de la scurt la foarte lung, iar bretonul este un must have. El trebuie sa fie scurt, nedefinit, fara o forma asteptata. ”