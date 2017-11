Bucura-te de trendurile TEZYO din colectia de toamna-iarna 2017-2018

Comunicat de presa

Selectia TEZYO pentru sezonul de toamna-iarna 2017-2018 ofera o varietate mare de articole de incaltaminte si accesorii si aduce clientilor sai cele mai fresh trenduri si influente din moda momentului. Mizand pe diversitate si calitate, selectia produselor pentru se remarca prin materiale adecvate sezonului, accesorii metalice, broderii si aplicatii pretioase - detalii precum perlele si fundele ofera note elegante si un aer saizecist extrem de modern.

Toamna aceasta, TEZYO isi doreste sa fie cu adevarat consultantul tau de stil si te ajuta sa iei cele mai bune decizii in ceea ce priveste construirea tinutelor tale. Mizam pe autenticitate, incurajam libertatea de exprimare si venim cu o gama diversa de produse, pentru ca tu sa te poti bucura de aceasta experienta si pentru a avea intotdeauna o multitudine de optiuni.

TRENDURILE TOAMNA-IARNA la TEZYO

Straluciri metalice

Toamna aceasta, pantofii si accesoriile in nuante metalizate sunt o puternica declaratie de stil. Avand in spate o puternica inspiratie rock ‘n roll, fiecare piesa aduce un plus de stralucire tinutelor tale. Selectia Tezyo insumeaza piese potrivite atat tinutelor de seara, elegante, cat si tinutelor mai relaxate, de tip casual sau sport.



Accente brodate

Pantofii si accesoriile brodate vorbesc despre eleganta clasica, despre rafinament, despre grija pentru detalii si elementele care pot face diferenta. Aplicatiile de tesaturi delicate si accentele de stralucire sunt detaliile care pot face diferenta intr-o tinuta. Broderiile implica diverse melanjuri sau jocuri cromatice, care fac ca fiecare piesa sa devina un item realmente pretios, care poate oferi oricarei tinute un aer sofisticat si bine dozat.

Aplicatii perlate

Anii ’60 dicteaza trendurile actuale. Cateva dintre elementele recognoscibile ale acestui curent sunt botul rotunjit al pantofului, tocul gros, dar si aplicatiile de perle. in aceasta toamna, TEZYO readuce la viata curentul saizecist, in special prin aplicatiile de perle. Aceasta perioada iconica continua sa inspire puternic prin pretiozitatea pe care detaliile o aduc oricarei piese, aerul glamour, seducator si sofisticat.